Fenerbahçe, Cumhuriyetin 100. yılına özel forma
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-0 yendiği maçta; sarı-lacivertliler, sahaya Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan formasıyla çıktı
Fenerbahçe, Pendikspor müsabakasına Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan formasıyla çıktı.
Sarı-lacivertli takımın 1923 yılında giydiği formadan ilham alındığı belirtilen formanın önünde Atatürk portresi yer aldı.
Formanın sırtında ise cumhuriyetin kuruluşunun 6. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde çekilen tarihi fotoğraf yer aldı.
Sarı-lacivertli futbolcular da "Sonsuza dek Cumhuriyet" yazılı pankartla maç öncesinde ısınmak için sahaya geldi.
Karşılaşma öncesinde Pendik Stadı'ndaki skorboardlarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel videolar yayımlanırken, stat hoparlörlerinden de marşlar çalındı.
İki takım futbolcuları ve hakemler, seremoniye çıkarken "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" pankartını da birlikte taşıdı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki mücadeleyi Fenerbahçe 5-0 kazandı.