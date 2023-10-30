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        Fenerbahçe, Cumhuriyetin 100. yılına özel forma

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-0 yendiği maçta; sarı-lacivertliler, sahaya Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan formasıyla çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:39
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        Fenerbahçe, Pendikspor müsabakasına Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan formasıyla çıktı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Sarı-lacivertli takımın 1923 yılında giydiği formadan ilham alındığı belirtilen formanın önünde Atatürk portresi yer aldı.

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        Formanın sırtında ise cumhuriyetin kuruluşunun 6. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde çekilen tarihi fotoğraf yer aldı.

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        Sarı-lacivertli futbolcular da "Sonsuza dek Cumhuriyet" yazılı pankartla maç öncesinde ısınmak için sahaya geldi.

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        Karşılaşma öncesinde Pendik Stadı'ndaki skorboardlarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel videolar yayımlanırken, stat hoparlörlerinden de marşlar çalındı.

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        İki takım futbolcuları ve hakemler, seremoniye çıkarken "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" pankartını da birlikte taşıdı.

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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki mücadeleyi Fenerbahçe 5-0 kazandı.

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