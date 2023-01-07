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Fenerbahçe'de Alexis Sanchez harekatı!

Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez'i gündemine aldı. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin Marsilya ile kısa süre içinde masaya oturacağını yazdı.

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    19 MAÇTA 7 GOL

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