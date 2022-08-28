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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de bir ayrılık için daha geri sayıma geçildi. Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, bekledikleri transferi açıkladı. Fenerbahçe'de oyuncu satışı konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

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  • Fenerbahçe'de transferde ayrılık rüzgarları: Pelkas, Szalai ve... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Coventry karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
  • Fenerbahçe'de transferde ayrılık rüzgarları: Pelkas, Szalai ve... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Takımının 3-2 kazandığı müsabaka sonrası transfer için konuşan Gürcü teknik direktör, 72 saat içinde iki transfer geleceğini ve bunlardan birinin Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas olacağını söyledi.
  • Fenerbahçe'de transferde ayrılık rüzgarları: Pelkas, Szalai ve... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Şota açıklamasında, "Evet, Pelkas'ı bekliyorum ama diğer transfer için bir şey söyleyemem. Ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek biri olacak" ifadelerini kullandı.
  • Fenerbahçe'de transferde ayrılık rüzgarları: Pelkas, Szalai ve... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    SZALAI İÇİN DEV TEKLİF!

    Kim Min Jae'den sonra Fenerbahçe'nin bir diğer yıldız stoperi Attila Szalai'nin de ayrılığı gerçekleşebilir. 
  • Fenerbahçe'de transferde ayrılık rüzgarları: Pelkas, Szalai ve... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Szalai için İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin devrede oldukları daha önce basına sızmıştı. 

     
  • Fenerbahçe'de transferde ayrılık rüzgarları: Pelkas, Szalai ve... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Son sürpriz iddia Rusya'dan gelirken Rus basını, Zenit'in, Attila için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro vermeyi kabul ettiğini öne sürdü. Haberde şu ayrıntılara yer verildi:
  • Fenerbahçe'de transferde ayrılık rüzgarları: Pelkas, Szalai ve... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    DEJAN LOVREN AYRILACAK

    "Zenit Petersburg yaz transfer penceresi kapanmadan önce savunmayı güçlendirmeyi planlıyor. Mavi-Beyazlılar, Türkiye'nin Fenerbahçe takımından Macar defans oyuncusu Attila Szalai'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor." 
  • Fenerbahçe'de transferde ayrılık rüzgarları: Pelkas, Szalai ve... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    "Zenit Petersburg, Fenerbahçe'nin şartlarını kabul etti ve 20 milyon euroluk transfere onay verdi. Dejan Lovren'in bu yaz Zenit'ten ayrılacağı düşünülürse bu transferin gerçekleşmesi oldukça makul görülüyor."
  • Fenerbahçe'de transferde ayrılık rüzgarları: Pelkas, Szalai ve... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    WEST HAM DA ISRAR EDİYOR

    Attila Szalai konusunda İngiliz ekibi West Ham United'ın da teklifi olduğu ve Fenerbahçe yönetimiyle görüşmeler yaptığı vurgulandı. 

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