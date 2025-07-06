Fenerbahçe, Jhon Duran transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın transferini resmen açıkladı.

Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.

Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz."

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Duran'ın kariyerinde şu ana dek toplamda 108 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

GEÇEN SEZON 24 GOL ATTI

Kolombiyalı golcü, geride kalan sezonda çıktığı 47 maçta 24 golle dikkat çekti.