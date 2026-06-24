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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Kulübü Futbol Direktörü Oğuz Çetin, yeni transfer Amara Diouf'a inanıyor

        Fenerbahçe Kulübü Futbol Direktörü Oğuz Çetin, yeni transfer Amara Diouf'a inanıyor

        Fenerbahçe Kulübü Futbol Direktörü Oğuz Çetin, yeni transfer Amara Diouf'un potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 17:13 Güncelleme:
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        Oğuz Çetin, Amara Diouf'a güveniyor!

        Fenerbahçe Kulübü Futbol Direktörü Oğuz Çetin, FB TV'de yayınlanan "Güncel" programında yeni transfer Amara Diouf'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        "ÇOK BÜYÜK İŞLERE İMZA ATABİLECEK VE ÖNEMLİ NOKTALARA GELEBİLECEK POTANSİYELL BİR OYUNCU"

        Diouf'un önemli bir genç oyuncu olduğunu kaydeden Çetin, "Bu transferin gerçekleşmesinde öncelikle Sayın Başkanımız ve yönetim kurulu, sonrasında da futbol şube sorumlumuz Sayın Cihan Kamer ve Feridun Geçgel beylere çok teşekkür ederim. Bu arada Amara'nın sürekli yanında olan ve bize de bu konuda destek veren Pape Gueye'ye de çok teşekkür ederim. Amara Diouf gerçekten yüksek potansiyeli olan, gelecekte çok büyük işlere imza atabilecek, kendini geliştirip önemli noktalara gelebilecek potansiyelli bir oyuncu. Onun oyunculuk özellikleri günümüz futbolunda aranan, hem oyun zekasıyla hem de fiziksel özellikleriyle oyuna kattığı o yüksek beceri özellikleriyle fark yaratan önemli bir genç oyuncu. Biz Amara'ya çok büyük destek vereceğiz. Amara bugün takıma girmesi, kendini geliştirmesi yönünde ortaya koyacağımız süreç planlamasının içerisinde alacak. Özel bir proje yaptığımız bir oyuncumuz." ifadelerini kullandı.

        "AMARA'YI ÖNE ATMAYACAĞIZ, ONU YAVAŞ YAVAŞ SAHALARDA GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

        Diouf'un geleceğe yapılan bir yatırım olduğunun altını çizen Oğuz Çetin, şöyle konuştu:

        "Bu yatırımı çok iyi planlayarak ilerleyeceğiz. Bugün bu projenin içerisinde Amara'nın rehabilitasyon sürecini devam ettireceğiz. Onun yanında yer alarak, güven vererek, öz güvenini geliştirerek çok daha iyi noktalara gelmesi için ciddi bir süreci başlatıyoruz. O da bu süreçte bireysel çalışmalarını ve rehabilitasyonunu sürdürecek. Bu kadar güzel ve etkin özelliklere sahip bir oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için son derece mutluyum. Amara'yı öne atmayacağız. Onu çok iyi hazırlayıp getireceğiz. Rehabilitasyon döneminde istediğimiz noktaya geldiğinde Amara'yı yavaş yavaş sahalarda görmeye başlayacağız. Bu sene artık olmazsa olmazımız şampiyonluk. Şampiyonluk senesindeki mücadelenin içerisinde önümüzdeki süreç itibarıyla yer almaya başlayacak."

        Çetin, genç oyuncuların sabırla çalışmaya devam etmesi gerektiğini dile getirerek, "İster altyapımızdaki oyuncular olsun, ister Amara Diouf gibi oyuncular olsun. Bu konuda çok sabırlıyız. Özellikle 2026-2027 sezonunda hedefimizin bu kadar yüksek olduğu yerde gençlerimizi de korumamız gerekiyor. Hiç acele etmeyeceğiz. Gençlerimizin sabırla ve zamanla takıma adaptasyonunu sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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