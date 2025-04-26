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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu: İşte kapasitesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu: İşte kapasitesi!

        Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun yenileme projesi duyuruldu. Stadyumun yenileceğini açıklayan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, stadyumun seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğu söyledi. Stadyum çatısı havaya kaldırılacak ve kale arkası tribünlerine ek kat eklenecek. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 12:30 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:09
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        Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Ülker Stadyumu'nun yeni projesini açıkladı.

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        Yeni projeye göre stadyumun kapasitesi kale arkalarından artırılacak.

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        Çatının havaya kalkmasıyla kale arkasına yeni tribün yapılacak. Çatı sökülmeyecek, çatı 6 metre yukarı kaldırılacak.

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        Fenerbahçe'nin yenileme projesi sonrası Ülker Stadyumu'nun kapasitesi 64.160 olacak.

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        İşte yeni projeden ilk görseller:

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        Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hamdi Akın, yapılması planlanan stat projesiyle ilgili bilgiler verdi. Ülker Stadı'na 16 bin 160 seyirci kapasitesi ilavesi yapılacağını söyleyen Akın, şöyle konuştu:

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        "Stadımızın toplam kapasitesi 64 bin 160'a çıkacak. 2026 yılının nisan ayında başlamayı düşünüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden tüm izinleri almamız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Bey sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Nisan ayında başlayacağız, 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1,5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek."

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