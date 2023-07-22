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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk resmi maçında Moldova ekibi ekibi Zimbru ile kozlarını paylaşıyor. Bu sezona büyük hedeflerle hazırlanan sarı lacivertliler, turun ilk maçında avantajı ele geçirmek istiyor. İşte, futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Zimbru maçına dair bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 01:52
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        Fenerbahçe Zimbrumaçı için nefesler tutuldu. 2023-2024 sezonunda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere üç kulvarda mücadele edecek olan sarı lacivertliler, bu sezonki ilk resmi maçında Zimbru ile karşılaşacak. İşte, Fenerbahçe Zimbrumaçının başlama saati, yayıncı kanalı ve biletleri hakkında tüm bilgiler...

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        FENERBAHÇEZIMBRUMAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de oynanacak.

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        FENERBAHÇEZIMBRUMAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe Zimbrumaçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        İrcan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, Crespo, İrfan Can, Ryan Kent, Edin Dzeko.

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