Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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Fenerbahçe Zimbrumaçı için nefesler tutuldu. 2023-2024 sezonunda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere üç kulvarda mücadele edecek olan sarı lacivertliler, bu sezonki ilk resmi maçında Zimbru ile karşılaşacak. İşte, Fenerbahçe Zimbrumaçının başlama saati, yayıncı kanalı ve biletleri hakkında tüm bilgiler...