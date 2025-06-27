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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred'den Atletico Mineiro itirafı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fred'den Atletico Mineiro itirafı!

        Fenerbahçe forması giyen Fred, Atletico Mineiro yöneticileriyle konuştuğunu ancak Fenerbahçe ile sözleşmesinin devam ettiğini ve önceliğinin Fenerbahçe olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 23:31 Güncelleme: 27.06.2025 - 23:31
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        Fred'den Atletico Mineiro itirafı!
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        Fenerbahçe forması giyen Fred, hakkındaki Atletico Mineiro haberleriyle ilgili konuştu.

        "UYGUN ZAMAN DEĞİL"

        Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Atletico Mineiro yetkilileriyle konuştum ve Brezilya için kapıyı açık bıraktım. Atletico'yu her zaman takip ediyorum ve destekliyorum. Son transfer döneminde Victor (Atletico Minerio Takım Müdürü) ile görüştüm ve sözleşmem olduğunu, şu anda uygun bir zaman olmadığını söyledim. Brezilya'ya geri dönmeye karar verdiğimde bana kapıların açık olduğunu söylediler. Atletico'ya büyük bir sevgi besliyorum ve gelecekte orada oynamayı hayal ediyorum." dedi.

        "ÇOK ERKEN AYRILDIM"

        Atletico Minerio altyapısında yetişmesine rağmen genç takımdan Internacional'e transfer olan Fred, "Maalesef çok erken ayrıldım. Belo Horizonte'liyim, ailem de öyle. Ayrılmak istemedim ama o dönemde Internacional'den çok iyi bir teklif aldım. Kalmak istediğim için Atletico'nun yönetimiyle görüştüm ama o dönemde anlaşmaya varamadık, bazı şeylerden vazgeçmek istemediler." diye konuştu.

        Internacional ve Atletico Mineiro'dan teklif gelmesi durumunda bunu çok iyi düşünmesi gerektiğini söyleyen Fred, şu anda bunları düşünmediğini anı yaşadığını ve önceliğinin Fenerbahçe olduğunu söyledi.

        Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

        Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.

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