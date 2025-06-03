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        Haberler Spor Futbol Futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Volkan Demirel ve Semih Şentürk ile birlikte izlediler - Futbol Haberleri

        Futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Volkan Demirel ve Semih Şentürk ile birlikte izlediler

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nda Paris Saint-Germain - Inter finalinin heyecanı İstanbul'da yaşandı. Futbolseverleri bir araya getiren etkinliğe efsane futbolcular Volkan Demirel ve Semih Şentürk de katıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.06.2025 - 10:53 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:53
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        Futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Volkan Demirel ve Semih Şentürk ile birlikte izlediler
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        UEFA Şampiyonlar Ligi sponsoru Pepsi, #FutboluDoyasıyaYaşa sloganıyla düzenlediği etkinlikte futbolseverleri bir araya getirdi. Davetliler, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, eski futbolcular Volkan Demirel ve Semih Şentürk’ün katılımıyla ve büyük bir coşku içinde izledi.

        Paris Saint-Germain’in şampiyonluk kupasını kaldırdığı tarihi gecede futbol tutkunları, final heyecanını Türkiye’nin iki efsane futbolcusu Volkan Demirel ve Semih Şentürk ile birlikte yaşadı.

        Inter ve Paris Saint Germain arasında oynanan ve dünya genelinde birçok ülke ve bölgede canlı yayınlanan final maçı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da gerçekleştirildi. Finalde Inter’i 5-0 mağlup eden Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

        Futbolseverlerle birlikte final heyecanını paylaşan Volkan Demirel, “Futbol, sadece bir spor değil aynı zamanda insanları bir araya getiren evrensel bir dil. Bu etkinlikte futbolseverlerle bir arada olmak, bu büyük finalin heyecanını paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Pepsi’nin bu etkinliği düzenlemesi, futbolun büyüsüyle birleşen harika bir deneyim. Hem PSG’nin zaferine şahit olduk hem de bu unutulmaz heyecanı birlikte yaşamanın keyfini çıkardık” dedi.

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