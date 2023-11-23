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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Alanyaspor maçı bilet fiyatları ne kadar ve kaç TL? GS Alanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar?

        Süper Lig'de milli aranın ardından 13. hafta heyecanı başlıyor. Ligde zirvenin ortaklarından Galatasaray, sahasında güçlü Antalya ekibi Alanyaspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen zorlu mücadelenin günü, saati, bilet fiyatları ve muhtemel 11'lerine dair ayrıntıları derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 13:57 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:57
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        Galatasaray Alanyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli ara sonrası Süper Lig'de ilk hafta maçına sahne olacak zorlu karşılaşmada Galatasaray, Alanyaspor ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağı maçla ilgili detayları derledik!

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        GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Süper Lig'de 13. hafta mücadelesine sahne olacak Galatasaray Alanyaspor maçı, 25 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan; Zaha, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem, Icardi

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        GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

        Premium : ₺7.500,00
        Delux : ₺7.000,00
        Lux : ₺6.500,00
        Classic : ₺6.000,00
        1. Kategori : ₺4.000,00
        2. Kategori : ₺3.000,00
        3. Kategori : ₺2.400,00
        4. Kategori : ₺2.000,00
        5. Kategori : ₺1.800,00
        6. Kategori : ₺1.350,00
        7. Kategori : ₺1.000,00
        8. Kategori : ₺550,00
        9. Kategori : ₺500,00
        Misafir : ₺500,00

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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