GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ BİLETLERİ ÇIKTI MI?

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri 1 Haziran'da satışa çıktı.



Derbi biletlerinin fiyatları şu şekilde:



1. kategori 18 bin lira

2. kategori 15 bin lira

3. kategori 13 bin 500 lira

4. kategori 11 bin 250 lira

5. kategori 9 bin lira

6. kategori 6 bin 750 lira

7. kategori 4 bin 500 lira

8. kategori 3 bin 750 lira

9. kategori 3 bin 375 lira

10. kategori 2 bin 625 lira

11. kategori 2 bin 250 lira

12. kategori 550 lira

13. kategori 500 lira