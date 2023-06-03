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Galatasaray Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları ne kadar? GS FB maçı ne zaman ve saat kaçta?

Süper Lig'de gözler Galatasaray Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda. 37. haftanın kapanış mücadelesine sahne olacak zorlu mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonu derbi galibiyetiyle bitirmek isterken konuk ekip Fenerbahçe ise, Türkiye Kupası finali öncesi derbi zaferiyle moral bulmak istiyor. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçının başlama saati, bilet fiyatları ve muhtemel 11'leri...

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  • Galatasaray Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları ne kadar? GS FB maçı ne zaman ve saat kaçta?

    Galatasaray Fenerbahçe maçı için beklenen tarih geldi çattı. İki ezeli rakip, bu sezon ligdeki son resmi maçlarında Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı ve sarı lacivertli taraftarların büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmaya dair tüm bilgileri bir araya getirdik!
  • Galatasaray Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları ne kadar? GS FB maçı ne zaman ve saat kaçta?

    GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

    4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
  • Galatasaray Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları ne kadar? GS FB maçı ne zaman ve saat kaçta?

    GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ  BİLETLERİ ÇIKTI MI? 

    Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri 1 Haziran'da satışa çıktı.

    Derbi biletlerinin fiyatları şu şekilde:

    1. kategori 18 bin lira
    2. kategori 15 bin lira
    3. kategori 13 bin 500 lira
    4. kategori 11 bin 250 lira
    5. kategori 9 bin lira
    6. kategori 6 bin 750 lira
    7. kategori 4 bin 500 lira
    8. kategori 3 bin 750 lira
    9. kategori 3 bin 375 lira
    10. kategori 2 bin 625 lira
    11. kategori 2 bin 250 lira
    12. kategori 550 lira
    13. kategori 500 lira
  • Galatasaray Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları ne kadar? GS FB maçı ne zaman ve saat kaçta?

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem, Olivieira, Torreira, Rashica, Mertens, Icardi
  • Galatasaray Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları ne kadar? GS FB maçı ne zaman ve saat kaçta?

    Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arão, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi

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