GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ BİLETLERİ ÇIKTI MI?

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri (1 Haziran) bugün satışa çıkarılacak. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri saat 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kartları için satışa sunulacak.



Derbi biletlerinin fiyatları şu şekilde:



1. kategori 18 bin lira

2. kategori 15 bin lira

3. kategori 13 bin 500 lira

4. kategori 11 bin 250 lira

5. kategori 9 bin lira

6. kategori 6 bin 750 lira

7. kategori 4 bin 500 lira

8. kategori 3 bin 750 lira

9. kategori 3 bin 375 lira

10. kategori 2 bin 625 lira

11. kategori 2 bin 250 lira

12. kategori 550 lira

13. kategori 500 lira