Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru Hammer Jack oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cibara ile Hammer Jack Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Urgan yer aldı.

Törende konuşan Mehmet Cibara, amatör şubelerde ve voleybolda en büyük destekçilerinin sponsorlar olduğunu aktararak, "Galatasaray, 1922 senesinden beri kesintisiz Türk voleyboluna hizmet eden bir kulüp. Bize geçmiş senelerde ve halen devam eden desteklerinden dolayı bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün de Hammer Jack ile yeni bir anlaşmaya imza atıyoruz. Bu imzanın Galatasaray ve Hammer Jack için hayırlı ve faydalı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Urgan ise kendileri için çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Gençlerin ve özellikle de kadınların, sporun yanı sıra hayatın her alanında desteklendiğinde daha büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyoruz. Bugün de sahada mücadele eden ve başarılar elde eden Galatasaray'ın başarılı kadın voleybolcuları, ülkemizin her köşesinde pek çok kız çocuğuna ilham oluyor. Biz de Hammer Jack olarak özellikle amatör sporlara verilen desteklerin ülkemizin bu alanlarda elde edeceği başarıların teminatı olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.