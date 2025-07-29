Galatasaray, Metehan Baltacı ile sözleşme uzattı!
Galatasaray, Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.
Giriş: 29.07.2025 - 16:39 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:39
Galatasaray yönetimi iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, genç stoper Metehan Baltacı’nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Anlaşma TFF’ye bildirildi.
Galatasaray altyapısında yetişen Metehan Baltacı, bu sezon A Takım ile 18 maça çıktı. 691 dakika forma şansı bulan genç oyuncu, 1 asist yaptı.
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