Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray GS nasıl tur atlar? Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimalleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray nasıl tur atlar ve gruptan çıkar? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimalleri

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir maça çıkıyor. 1992-1993 sezonundan beri Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen turnuvada şimdiye dek 4 kez gruptan çıkma başarısı gösteren sarı kırmızılılar, 5. kez bu başarıya elde etmek adına bu akşam Danimarka'da Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimalleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalacak son takımlar bugün ve yarın oynanacak mücadelelerle belirlenecek. Şansı olan takımlardan biri olan temsilcimiz Galatasaray, bu akşam saat 23:00'de karşılaşacağı Kopenhag karşısına mutlak galibiyet hedefiyle sahada ter dökecek. İşte, temsilcimizin bir üst tura çıkma şansları...

        2

        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

        1- Bayern Münih / 13 Puan (+5 av) - 4 Maç (Gruptan lider çıktı)

        3- Kopenhag / 5 Puan (-1 av) - 5 Maç

        2- Galatasaray / 5 Puan (-2 av) - 5 Maç

        4- Manchester United / 4 Puan (-2 av) - 5 Maç

        3

        GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

        5 puan ve -2 averaj ile 5. hafta sonunda grubunda 3. sırada yer alan Galatasaray, grubundaki son maçında bu akşam Kopenhag'ı mağlup etmesi halinde diğer maçın skoruna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

        Sarı kırmızılı ekibimiz, puan kaybetmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

        4

        Cimbom, gruptaki son maçında berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise Manchester United Bayern Münih mücadelesinde İngiliz ekibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

        Manchester United'ın puan kaybetmesi durumunda Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak.

        5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
        Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
        "Faruk Koca bana da..."
        "Faruk Koca bana da..."
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hakemlerden ortak açıklama!
        Hakemlerden ortak açıklama!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Banka değil market! 400 bin TL'lik soygun
        Banka değil market! 400 bin TL'lik soygun
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        İşte utanç görüntüleri
        İşte utanç görüntüleri
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"