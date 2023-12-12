UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalacak son takımlar bugün ve yarın oynanacak mücadelelerle belirlenecek. Şansı olan takımlardan biri olan temsilcimiz Galatasaray, bu akşam saat 23:00'de karşılaşacağı Kopenhag karşısına mutlak galibiyet hedefiyle sahada ter dökecek. İşte, temsilcimizin bir üst tura çıkma şansları...

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GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?



5 puan ve -2 averaj ile 5. hafta sonunda grubunda 3. sırada yer alan Galatasaray, grubundaki son maçında bu akşam Kopenhag'ı mağlup etmesi halinde diğer maçın skoruna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.



Sarı kırmızılı ekibimiz, puan kaybetmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.