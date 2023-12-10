Galatasaray nasıl tur atlar? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı için beklenen tarih geldi çattı. Ülkemizi A Grubu'nda temsil eden Galatasaray, son maçında Danimarka deplasmanında Kopenhag'a konuk olacak. Söz konusu mücadele öncesi sarı kırmızılı futbolseverler Galatasaray'ın nasıl tur atlayabileceğini ve hangi sonuçlarda Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna ya da UEFA Avrupa Ligi'nde son 24'e kalabileceğini merak ediyor. İşte, detaylar...
Galatasaray Kopenhag karşılaşması için artık geri sayım başlamış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu maçta temsilcimiz, Bayern Münih'in ardından bir üst tura yükselen takım olabilmek adına sahaya çıkacak. İşte, Cimbom'un son 16 turu ihtimallerine dair detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 13 Puan (+5 av) - 4 Maç (Gruptan lider çıktı)
3- Kopenhag / 5 Puan (-1 av) - 5 Maç
2- Galatasaray / 5 Puan (-2 av) - 5 Maç
4- Manchester United / 4 Puan (-2 av) - 5 Maç
GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
5 puan ve -2 averaj ile 5. hafta sonunda grubunda 3. sırada yer alan Galatasaray, grubundaki son maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
Cimbom, Kopenhag'ı deplasmanda yenmesi halinde diğer maçın skoruna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.
Sarı kırmızılı ekibimiz, puan kaybetmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.
Galatasaray, gruptaki son maçında berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise Manchester United Bayern Münih mücadelesinde İngiliz ekibinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Manchester United'ın puan kaybetmesi durumunda Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak.