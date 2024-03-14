Galatasaray, salonlar için geri sayıma geçti: Zemin etüdü bekleniyor

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri seçim süreci öncesinde verdikleri sözleri yerine getirmek için çalışmalar yürütüyor.

Bir süre önce Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'nın yanındaki arazinin üst kullanım hakkını alan ve buraya amatör şubelerde kullanılmak üzere iki stat yapmayı planlayan Galatasaray geri sayıma da geçti.

Habertürk'ten Esra Köse'nin haberine göre güney tribünün yanındaki 62 dönümlük çeyrek çember araziye iki salon yapmayı planlayan sarı-kırmızılı idareciler, arazi için zemin etüdü çalışması yaptırdı.

Biri üç bin, diğeri on iki bin kapasiteli iki salon inşa etmeyi planlayan Galatasaray yönetimi, mayıs ayı ortasına kadar inşaat çalışmalarına başlamayı hedefliyor.