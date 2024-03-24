Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den Arda Güler'e övgü
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına verdiği röportajda milli futbolcu Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullandı.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu. Gomez, Arda Güler için Real Madrid'in doğru adres olduğunu belirtti.
Marca'ya konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, Arda Güler'in Real Madrid'de emin ellerde olduğunu belirtti.
"İKİ UÇU KESKİN KILIÇ..."
Türkiye'nin duygusal bir ülke olduğunu vurgulayan Gomez, "Tutkulu bir futbol iklimi var. Bu durum genç oyuncular için iki ucu keskin kılıç niteliğinde. İki maç iyi oynasalar “Türk Messi”, iki maç kötü oynasalar “bu olamaz” deniyor. Arda Güler'in durumu ise farklı çünkü çok genç yaşta ülkenin en büyük takımlarından birinde oynayıp iyi maçlar çıkardı" ifadelerini kullandı.
Arda Güler'in kalitesinin yanı sıra çekici bir oyun tarzı olduğunu bildiren Gomez, "Onu izlediğinizde hemen dikkatinizi çekiyor. Üstelik dünyanın en büyük kulübüne transfer oldu" şeklinde konuştu.
"ARDA ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİ"
Arda Güler'in yaşadığı sakatlıkların Real Madrid'deki antrenman seviyesinin sonucu olup olmadığı sorulan Ismael Garcia Gomez, "Arda'nın fiziksel zorluklarının Real Madrid'in antrenman seviyesiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Real Madrid çok maç oynayan bir takım. Bu nedenle ağır antrenmanların sayısı çok fazladır.Arda yeni bir ülkeye gelmiş genç bir çocuk. Yeni bir kültür, yeni bir dil... Yapabileceğiniz tek şey yeşil sahaya çıkıp diğer 11 kişiye karşı oynamak. Bu değişiklikler stres yaratabilir. Belki stres bu tür sorunları tetikleyebilir, bilemiyorum. Benim bildiğim şu; Arda çok çalışmaya devam etmesi gereken genç bir futbolcu" dedi.