        Garanti BBVA'dan Ödeme İste API ile tahsilatta yeni dönem

        Garanti BBVA’dan Ödeme İste API ile tahsilatta yeni dönem

        Garanti BBVA, BKM entegrasyonlu Ödeme İste API çözümünü hayata geçirdi

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 15:09 Güncelleme:
        Garanti BBVA, BKM entegrasyonlu Ödeme İste API’yi kullanıma aldı. Uygulama, Uludağ Elektrik ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında hayata geçirildi.

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Servis bankacılığı vizyonumuz doğrultusunda, müşterilerimizin iş yapış biçimlerine doğrudan entegre olan çözümler geliştirmeyi öncelikli odak alanlarımız arasında görüyoruz. BKM entegrasyonlu Ödeme İste API ile firmalar tahsilat süreçlerini kendi sistemleri üzerinden yönetebilirken, müşteriler de çok daha hızlı ve kesintisiz bir ödeme deneyimi yaşayabiliyor. Uludağ Elektrik ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın, ödeme süreçlerinin dijitalleşmesi ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi açısından önemli bir örnek oluşturduğuna inanıyoruz. Bu çözümün firmaların nakit akışını daha etkin yönetmelerine, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmalarına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

        Uludağ Elektrik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve BKM ortaklığında geliştirilen FAST altyapılı, “Ödeme İste” hizmetini kendi sistemlerine entegre etti. Yeni sistem kapsamında belirli kriterleri karşılayan müşterilere otomatik ödeme talebi iletiliyor. Müşteriler, banka uygulamalarına gelen bildirimi onaylayarak faturalarını ödeyebiliyor.

        Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, “Dijitalleşmeyi yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak değil, müşteri deneyimini iyileştiren bütüncül bir dönüşüm olarak ele alıyoruz. Garanti BBVA iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu yeni yapı sayesinde müşterilerimizin ödeme süreçlerini daha pratik, hızlı ve güvenli hale getiriyoruz. ‘Ödeme İste’ çözümünün ödeme alışkanlıklarını dönüştüren önemli bir adım olduğuna inanıyoruz” dedi.

