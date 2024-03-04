Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakemi eleştirdi

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldukları maçın ardından, "Hakemlerle ilgili kim yangın yaparsa hakemler oraya tolerans gösteriyor" dedi.

Rumen teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bugün doğum günü olduğunu ancak doğum gününde şanslı olmadığını ifade etti.