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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gedson Fernandes: 4.'lük asla hedefimiz değildi - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes: 4.'lük asla hedefimiz değildi

        Beşiktaş'ın orta sahası Gedson Fernandes, 4-0 kazanarak sezonu tamamladıkları Bodrum FK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "4.'lük asla hedefimiz değildi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 22:29 Güncelleme: 01.06.2025 - 22:29
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        "4.'lük asla hedefimiz değildi"
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bodrum FK'yı 4-0 yenen Beşiktaş'ın orta sahası Gedson Fernandes, galibiyeti değerlendirdi.

        "HEDEFİMİZ 4. OLMAK DEĞİLDİ"

        Ligi 4. bitirdikleri için üzgün olduğunu söyleyen Gedson, "Zor bir sezon geçirdik. Karmaşık bir sezon oldu. 4.'lük asla hedefimiz değildi ama maalesef 4. bitirdik." dedi.

        "DİNLENMEK ZORUNDAYIZ"

        Açıklamalarında devam eden Portekizli yıldız, "Dinlenmek zorundayız şimdi. Kendimizi toparlamak zorundayız. Bugün tabii ki işimizi yaptık, kazanmak zorundaydık, kazandık. Şu an sezon sonu, dinlenip mental olarak, fiziksel olarak daha iyi olup önümüzdeki sezon başlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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