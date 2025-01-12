Gençlerbirliği: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Michal Nalepa (2) ve Moussa Djitte'nin golleriyle kazanan Gençlerbirliği, puanını 27'ye yükseltti. 84. dakikada Enes Savucu'nun kırmızı kart görmesiyle birlikte maçı 10 kişi tamamlayan Yeni Malatyaspor ise -21 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 28 ve 51'de Michal Nalepa, 65. dakikada Moussa Djitte attı.
Konuk ekipte forma giyen Enes Savucu, 84. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise -21 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, evinde Kocaelispor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor, Pendikspor'a konuk olacak.