Gökhan Zan: "Lütfen sesimizi duyun"

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Hatayspor'un yardımcı antrenörü Gökhan Zan, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Bire Bir Deprem Özel yayınına bağlandı. Baş sağlığı dilerek sözlerine başlayan Zan, "Şu anda mezarlıktayım. Akrabalarımızı enkazdan çıkarttık. Çok zor durumdayız. Cümlelerime nasıl başlayacağımı bilemiyorum." diye konuştu.

Zan, sözlerine, "Çok zor durumda burada herkes. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Antakya diye bir yer kalmadı coğrafyada. Savaş gibi. Bombalar patlıyormuş gibi evler yıkıldı. Bina çöksün diye artık bekliyoruz. Ne duydum, ne gördüm, ne işittim böyle bir şey. Çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Su, elektrik yok. Çadır hiç yok. Buradaki insanlar soğuktan ölecek. Göçük altındakilerin artık cansız bedenlerini bekliyoruz. Sadece çıkıp son görevimizi yapalım diye bekliyoruz. Yaşlılar, çocuklar, hastalar soğuktan ölecek. Ne olur sesimizi duysunlar, çadır yok. Burada bir aile gördüm, mezarlıkta oturuyorlar. İçler acısı bir durum. Binlerce insan bu durumda. Kime nasıl sesimizi duyuracağız, bilmiyoruz. Ne olur Hatay'ın sesi olun. Her yerde insanlar soğuktan ölecek artık. Çok acil çadır lazım. İnsanlar buradan çıkamıyor, hareket edemiyor. Çok büyük sıkıntılar oluyor." şeklinde devam etti.

Gökhan Zan, ayrıca, "Halk aç. En hızlı bir şekilde gıda, su ihtiyacı karşılanmazsa, bu insanlar ne yapabilir? Marketin açıldığını gördüm. Kendine aldı, evine götürdü. Buna bizzat şahit oldum. İnsanlar ne yapsın? Bu durumlar oluyor. Yavaş yavaş marketler açılıyor. Benim ricam hemşerilerimden tırlar yola çıktı. Çok yavaş ilerliyor doğru ama biraz daha sabretmemiz lazım. Daha hızlı olmamız, daha hızlı koordine olmamız lazım. Devlet bütün imkanlarını en hızlı şekilde burada seferber etmeli." ifadelerini kullandı.