HAVELSAN yeni denizaltıların 'kalplerini' tamamladı 0:00 / 0:00

AA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yürüttüğü proje kapsamında HAVELSAN mühendisleri tarafından özgün olarak geliştirilen Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin (DBDS) 6'ncı ve son ürünü, TCG Selmanreis denizaltısına monte edilmek üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına sevk edildi.

AA'nın haberine göre; üretim ve fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanan son ürününün teslimatıyla yeni tip denizaltıların kalbi olarak nitelendirilen sistemlerin tamamı Türk donanmasına teslim edilmiş oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen proje kapsamında, ilk denizaltı için DBDS geliştirmesine Eylül 2011'de başlandı.

DBDS sistemlerinin geliştirme, üretim ve testleri için HAVELSAN'da 9 yıl boyunca mühendis, teknisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekip görev yaptı.

Ağırlıklı olarak gömülü yazılım, elektronik ve donanım mühendislerinin görev aldığı projede sistem, mekanik, konfigürasyon, üretim, kalite, test mühendisleri, proje izleme, entegre lojistik destek, risk uzmanları ile proje müdürü ve teknik yöneticiler önemli katkılar sağladı. Bu proje öncesinde denizaltıların en hayati fonksiyonlarından biri olan silah, sensör bilgi dağıtımı yabancı sistemlerle gerçekleştiriliyor ve önemli bakım idame ve modernizasyon güçlükleri yaşanıyordu.

TCG Pirireis, TCG Hızırreis, TCG Muratreis, TCG Aydınreis, TCG Seydialireis ve TCG Selmanreis denizaltıları için yürütülen DBDS Projesi'nde tüm teslimatlar zamanında ve tam performans sağlanarak gerçekleştirilmiş oldu.

DENİZLATILAR DAHA EMNİYETLİ VE ETKİN

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde, havadan bağımsız tahrik sistemli 6 denizaltının Gölcük Tersanesi Komutanlığında azami ölçüde Türk sanayisi katılımıyla inşa edilmesi amaçlanıyor.

Denizaltının kalbi olarak nitelendirilen DBDS, harekat ortamının çok zorlu kriterlerini karşılamak üzere HAVELSAN’ın özgün ürünü olarak geliştirildi. DBDS, yeni eklenen kabiliyetleriyle dünya genelindeki benzerlerinin önüne geçmeyi de başardı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında DBDS ile bütünleşik bir veri kayıt sistemi tasarlandı, yeni fonksiyonlara ait donanım ve yazılım güncellemeleri zamanında bitirildi ve teste tabi tutuldu.

Geçmiş dönemde yabancı firmalardan temin edilen sistemler, HAVELSAN mühendisleri tarafından ihtiyaçlara göre geliştirilebilir ve yenilikler kolaylıkla sisteme eklenebilir duruma getirildi.

Silah, sensör ve komuta kontrol birimlerinden oluşan Denizaltı Savaş Sistemi'nin entegrasyonunda kilit rol oynayan DBDS'nin veri akışını yedekli ve kesintisiz sağlaması sayesinde Reis sınıfı denizaltıların daha emniyetli seyir yapması ve harekat görevlerini en etkin şekilde icra etmesi mümkün olacak.

Yeni DBDS özellikleri sayesinde, harekat sırasında sistem üzerinden akan tüm görev kritik verilerin en az 50 gün kesintisiz kaydedilmesi ve depolanması sağlanabilecek. Ayrıca harekatta kaydedilen önemli veriler gemide veya sahilde incelenebilecek.

Gelişmiş özellikleriyle yabancı denizaltı inşa ve modernizasyon programlarının da dikkatini çeken DBDS, HAVELSAN’ın yurt dışı denizaltı modernizasyon faaliyetlerinde de seçilen ve başarıyla kullanılan bir ürün haline geldi.

YERLİ KATKI YÜZDE 75

Sistem, tasarımdan tümleştirmeye kadar yerli imkanlarla üretildi. DBDS Sözleşmesi kapsamında yüzde 70 olarak öngörülen yerli katkı payı yüzde 75 seviyesine yaklaştı.

Zorlu çevre koşullarında kullanılacağı için uzun ve kapsamlı dayanıklılık testlerine tabi tutulan DBDS, tüm bu süreçlerden başarıyla geçti. DBDS'nin tüm çevre koşul testleri yerli imkanlarla yurt içinde icra edildi.

Sistem, Türkiye'nin en önemli savunma projelerinden biri olan Yeni Tip Denizaltı Projesi için HAVELSAN tarafından gerçekleştirilen 3 proje paketinden birini oluşturuyor.

DBDS Projesi, biri karaya konuşlu test ortamında, 6'sı denizaltılarda olmak üzere toplam 7 set sistem üretimini kapsıyor.

HAVELSAN, söz konusu denizaltı projesine, Savaş Yönetim Sistemi kapsamında 9 iş paketi ve Mk 48 torpido entegrasyonu ile de yerli katkı sağlıyor.

Denizaltılar tamamlandığında savaş yönetim, bilgi dağıtım ve torpido atış kontrol sistemleri gibi kritik bileşenlerde HAVELSAN mühendislerinin imzası olacak.

Projede sağlanan tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde, Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi'nde kritik harp sistemleri için hızlı ve yedekli bilgi dağıtımını sağlayan DBDS çözümünün kullanılması hedefleniyor. Bu sayede MİLDEN Projesi'nde Denizaltı Savaş Sistemi entegrasyonunda önemli kolaylık ve tasarruflar sağlanması bekleniyor.