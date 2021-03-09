HAVELSAN yeni denizaltıların 'kalplerini' tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

HAVELSAN Türkiye'nin yeni denizaltılarının 'kalplerini' tamamladı

HAVELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında 6 denizaltı için geliştirdiği bilgi dağıtım sistemlerinde teslimatları tamamladı. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında HAVELSAN tarafından geliştirilen Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin 6'ncı ve son ürünü, TCG Selmanreis denizaltısına monte edilmek üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına sevk edildi. Sistem sayesinde Reis sınıfı denizaltıların daha emniyetli seyir yapması ve harekat görevlerini en etkin şekilde icra etmesi mümkün olacak

HAVELSAN Türkiye'nin yeni denizaltılarının 'kalplerini' tamamladı
HAVELSAN yeni denizaltıların 'kalplerini' tamamladı
0:00 / 0:00
AA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yürüttüğü proje kapsamında HAVELSAN mühendisleri tarafından özgün olarak geliştirilen Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin (DBDS) 6'ncı ve son ürünü, TCG Selmanreis denizaltısına monte edilmek üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına sevk edildi.

AA'nın haberine göre; üretim ve fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanan son ürününün teslimatıyla yeni tip denizaltıların kalbi olarak nitelendirilen sistemlerin tamamı Türk donanmasına teslim edilmiş oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen proje kapsamında, ilk denizaltı için DBDS geliştirmesine Eylül 2011'de başlandı.

DBDS sistemlerinin geliştirme, üretim ve testleri için HAVELSAN'da 9 yıl boyunca mühendis, teknisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekip görev yaptı.

Ağırlıklı olarak gömülü yazılım, elektronik ve donanım mühendislerinin görev aldığı projede sistem, mekanik, konfigürasyon, üretim, kalite, test mühendisleri, proje izleme, entegre lojistik destek, risk uzmanları ile proje müdürü ve teknik yöneticiler önemli katkılar sağladı. Bu proje öncesinde denizaltıların en hayati fonksiyonlarından biri olan silah, sensör bilgi dağıtımı yabancı sistemlerle gerçekleştiriliyor ve önemli bakım idame ve modernizasyon güçlükleri yaşanıyordu.

TCG Pirireis, TCG Hızırreis, TCG Muratreis, TCG Aydınreis, TCG Seydialireis ve TCG Selmanreis denizaltıları için yürütülen DBDS Projesi'nde tüm teslimatlar zamanında ve tam performans sağlanarak gerçekleştirilmiş oldu.

DENİZLATILAR DAHA EMNİYETLİ VE ETKİN

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde, havadan bağımsız tahrik sistemli 6 denizaltının Gölcük Tersanesi Komutanlığında azami ölçüde Türk sanayisi katılımıyla inşa edilmesi amaçlanıyor.

Denizaltının kalbi olarak nitelendirilen DBDS, harekat ortamının çok zorlu kriterlerini karşılamak üzere HAVELSAN’ın özgün ürünü olarak geliştirildi. DBDS, yeni eklenen kabiliyetleriyle dünya genelindeki benzerlerinin önüne geçmeyi de başardı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında DBDS ile bütünleşik bir veri kayıt sistemi tasarlandı, yeni fonksiyonlara ait donanım ve yazılım güncellemeleri zamanında bitirildi ve teste tabi tutuldu.

Geçmiş dönemde yabancı firmalardan temin edilen sistemler, HAVELSAN mühendisleri tarafından ihtiyaçlara göre geliştirilebilir ve yenilikler kolaylıkla sisteme eklenebilir duruma getirildi.

Silah, sensör ve komuta kontrol birimlerinden oluşan Denizaltı Savaş Sistemi'nin entegrasyonunda kilit rol oynayan DBDS'nin veri akışını yedekli ve kesintisiz sağlaması sayesinde Reis sınıfı denizaltıların daha emniyetli seyir yapması ve harekat görevlerini en etkin şekilde icra etmesi mümkün olacak.

Yeni DBDS özellikleri sayesinde, harekat sırasında sistem üzerinden akan tüm görev kritik verilerin en az 50 gün kesintisiz kaydedilmesi ve depolanması sağlanabilecek. Ayrıca harekatta kaydedilen önemli veriler gemide veya sahilde incelenebilecek.

Gelişmiş özellikleriyle yabancı denizaltı inşa ve modernizasyon programlarının da dikkatini çeken DBDS, HAVELSAN’ın yurt dışı denizaltı modernizasyon faaliyetlerinde de seçilen ve başarıyla kullanılan bir ürün haline geldi.

YERLİ KATKI YÜZDE 75

Sistem, tasarımdan tümleştirmeye kadar yerli imkanlarla üretildi. DBDS Sözleşmesi kapsamında yüzde 70 olarak öngörülen yerli katkı payı yüzde 75 seviyesine yaklaştı.

Zorlu çevre koşullarında kullanılacağı için uzun ve kapsamlı dayanıklılık testlerine tabi tutulan DBDS, tüm bu süreçlerden başarıyla geçti. DBDS'nin tüm çevre koşul testleri yerli imkanlarla yurt içinde icra edildi.

Sistem, Türkiye'nin en önemli savunma projelerinden biri olan Yeni Tip Denizaltı Projesi için HAVELSAN tarafından gerçekleştirilen 3 proje paketinden birini oluşturuyor.

DBDS Projesi, biri karaya konuşlu test ortamında, 6'sı denizaltılarda olmak üzere toplam 7 set sistem üretimini kapsıyor.

HAVELSAN, söz konusu denizaltı projesine, Savaş Yönetim Sistemi kapsamında 9 iş paketi ve Mk 48 torpido entegrasyonu ile de yerli katkı sağlıyor.

Denizaltılar tamamlandığında savaş yönetim, bilgi dağıtım ve torpido atış kontrol sistemleri gibi kritik bileşenlerde HAVELSAN mühendislerinin imzası olacak.

Projede sağlanan tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde, Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi'nde kritik harp sistemleri için hızlı ve yedekli bilgi dağıtımını sağlayan DBDS çözümünün kullanılması hedefleniyor. Bu sayede MİLDEN Projesi'nde Denizaltı Savaş Sistemi entegrasyonunda önemli kolaylık ve tasarruflar sağlanması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Xiaomi Redmi Note 10 pro max fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Redmi Note 10 serisi özellikleri
TEKNOLOJİXiaomi Redmi Note 10 pro max fiyatı ne kadar?
‘Hacker’lar bu kez “3 bi̇n TL pandemi̇ desteği̇” yalanını kullanıyor! Haberler
TEKNOLOJİ'1000 TL' yetmedi şimdi de '3000 TL'yi kullanıyorlar
Facebook: Türkiye'deki kadınların yüzde 30’u evin gelirine tek başına katkı yapıyor - Haberler
TEKNOLOJİÜç kadından biri evi tek başına sırtlıyor!
Deep Nostalgia nasıl kullanılır? Fotoğraf canlandırma programı nedir, nasıl indirilir?
TEKNOLOJİDeep Nostalgia nasıl kullanılır?
İYS için son tarih 31 Mayıs 2021! Haberler
TEKNOLOJİİYS için son tarih 31 Mayıs 2021!
Son dakika haberleri! Oppo'nun Tuzla fabrikası 1000 kişilik istihdam yaratacak
TEKNOLOJİOppo Tuzla'da test üretimine başladı
Whatsapp'ta 8 Mart "Adidas virüsü" dolandırıcılığı! Mesajı sakın açmayın
TEKNOLOJİWhatsapp'ta "mesaj" dolandırıcılığı!
ASELSAN'ın 'akıllı kavşak' uygulaması başlıyor - Haberler
TEKNOLOJİASELSAN'ın 'akıllı kavşak' uygulaması başlıyor
Bir tweet'ten 2.5 milyon dolar kazandı! NFT nedir?
TEKNOLOJİBir tweet'ten 2.5 milyon dolar kazandı
KANMAYIN| Son dakika: WhatsApp'ta 8 Mart mesajı hilesi!
TEKNOLOJİWhatsApp’tan yayılan bu mesaja dikkat!