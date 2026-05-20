Hedge fonlar teknoloji ve yarı iletken devlerine sarıldı

Mega-cap teknoloji devlerinde hedge fonların ilgisi arttı. Hazeltree verilerine göre Meta ve Amazon.com, nisan ayında fonlar tarafından long pozisyonda tutulan hisselerde aylık bazda yüzde 5’in üzerinde artış kaydetti. Bu gelişme, hedge fonların kaliteli teknoloji şirketlerine yönelik iştahının devam ettiğini gösteriyor.

MEGA-CAP TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE ARTIŞ

Meta ve Amazon, hedge fonların portföylerinde daha fazla yer bulurken, her iki hisse de fonların long pozisyon sayısında önemli yükseliş yaşadı. Bu durum, güçlü bilanço ve geleceğe dönük büyüme beklentilerinin fonlar tarafından ödüllendirildiğini işaret ediyor.

NVIDIA’DA DÜŞÜŞE RAĞMEN LİDERLİK DEVAM EDİYOR

Nvidia hisselerinde hedge fonların long pozisyonlarında yüzde 4,5’lik bir azalma gözlemlendi. Ancak çip devi, yarı iletken sektöründeki en favori long hisse olmaya devam etti. Yapay zekâ talebinin öncülüğünde Nvidia’nın sektördeki dominant konumu, fonların tercihini etkilemeyi sürdürüyor.

YARI İLETKEN SEKTÖRÜNDE NET LONG ORANI YÜKSELDİ

Philadelphia Semiconductor Index’teki şirketlerde hedge fonların net long pozisyon aldığı firma oranı Mart ayındaki yüzde 53 seviyesinden Nisan’da yüzde 57’ye çıktı. Bu artış, sektördeki genel iyimserliğin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.EN KALABALIK LONG POZİSYONLARYarı iletken sektöründe long taraftaki kalabalık (crowding) Nvidia’da en yüksek seviyede seyrederken, onu Broadcom ve Lam Research takip etti. Bu üç isim, hedge fonların yarı iletken alanındaki en yoğun long tercihleri olarak öne çıktı.

SHORT TARAFINDA HANGİ İSİMLER VAR?

Short pozisyonlarda ise en kalabalık isim ON Semiconductor oldu. Bunu Microchip Technology ve Monolithic Power Systems izledi. Fonlar bu şirketlerde daha temkinli veya negatif bir görüş benimsemiş görünüyor.

Hedge fonlar, nisan ayında da teknoloji ve yarı iletken sektöründeki güçlü şirketlere odaklanmayı tercih etti. Sektördeki bu hareketler, yatırımcıların yapay zekâ ve yüksek teknolojili alanlara yönelik uzun vadeli güvenini yansıtıyor.

HEDGE FON NEDİR?

Hedge fonlar, geleneksel yatırım fonlarından farklı olarak daha esnek stratejiler kullanan, yüksek getiri hedefleyen özel fonlardır. Genellikle long (alım) ve short (satım) pozisyonlarını bir arada kullanarak riski dengelemeyi amaçlar. Genellikle minimum yüksek yatırım tutarları ile kurumsal yatırımcılar ve nitelikli bireysel yatırımcılara açık.

*Haberin görseli yapay zeka ile oluşturulmuştur