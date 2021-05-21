Haydarpaşa Gar kazılarında 35 bin kasa eser çıktı

Ama mimari olarak en eski yapı olarak değerlendirdiğimiz, milattan önce 3. - 4. yüzyıla ait, kareye yakın bir plan veren, kesme taştan bir anıt veya anıt mezar olabileceğini düşündüğümüz bir yapı kalıntısı var. En eski mimari kalıntımız bu.