2022 Ekim İzmir Festivalleri

Hem kısa süren pastırma yazının tadını çıkaralım, hem de hafta sonları biraz soluklanalım. Ayrıca okullar açıldı açılmasına ama ara tatile şunun şurasında ne kaldı? Mini tatil planlarına artık başlayabiliriz.

Eylül ayı etkinlikler açısından zengin bir ay oldu, ben de hiçbir fırsatı kaçırmadım. Tabiki sadece İzmir’de gezmedim, hızımı alamayıp Tokat’a kadar gittim.

Detayları sizinle paylaşmak için çok heyecanlıyım, hazırsanız hızlı bir tura çıkalım…

Arkas Sanat Merkezi yeni sezonda Paris havası estiriyor

Paris’i sevmeyen var mı? Her istediğimizde gidemesek de çok şükür çok sevdiğimiz Arkas Sanat Merkezi ile Paris havası İzmir’e geldi. Biz de ayağımıza kadar gelen meşhur Paris havasını almak için açılıştaydık.

Yine çok özel bir çalışma olduğunu söylemeliyim. Arkas Sanat Merkezi’nde 28 Eylül 2022 ve 12 Şubat 2023 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak olan L’Air de Paris – Paris Havası” sergisi Léopold Lévy’den Fikret Mualla’ya Hale Asaf’tan Abidin Dino’ya birçok ünlü sanatçının İstanbul’dan Paris’e yerleşmeleriyle bu özgürlükçü ortamda kendilerini bulma hikayelerini anlatıyor.

Tokat’ın yolları taşlı…

İki gün önce çok sevdiğim isimlerle Tokat’taydım. Gerçek bir "tarladan tabağa" konsepti ile buluştuğumuz güzel bir etkinlikte bir araya geldik. Tokat Belediyesi tarafından inşa edilen bu sosyal tesis Türkiye'de bir ilk. Bir tarlanın içerisine inşa edilen ve geçen ay hizmet vermeye başlayan bu tesis ünlü şeflere ev sahipliği yapmaya başladı. İlk konuk da şef Umut Karakuş oldu. Tokat'ın yerel malzemelerinden ve geleneksel yemeklerinden ilham alan şefler bunları kendi modern yorumlarıyla bambaşka bir boyuta taşıyarak geleneksele ve yerele farklı bir gözle bakmamızı sağlıyor. Üstelik de mutfakta sıfır karbon ayak izine iyi de bir örnek teşkil ediyor. Burada yemek yapacak olan çok bomba isimler var sırada, takipte kalın…

Kahveyi birlikte içelim…

Kahveyi herkes gibi ben de çok severim. 1 Ekim Dünya Kahve Günü nedeniyle İzmir İstinye parkı kahve kokuları saracakkahve severlere hafta sonu ödülü olsun.

Ebru Erke, Aylin Öney Tan ve Murat Güloğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı etkinliklerde Türk ve dünya kahveleri ve popüler kahve kültürü hakkında konuşulacak. Bu güzel programı asla kaçırmam ben de oradayım. Yarın buluşalım.

Hazır Tokat yollarına düşmüşken memleketimizin dört köşesindeki birbirinden özel festivallerine göz atmak istedim. Size Ekim ayı etkinlikleriyle geldim. Haydi birlikte bakalım…

Adana Lezzet Festivali

Adana demek zengin bir mutfak demek, kebap demek, şalgam demek. Akla geldikçe ağız sulandıran nefis tatlar, 7-8-9 Ekim tarihlerinde 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde bir araya geliyor. İlk günden bu yana kapsamlı içeriği, sürdürülebilirliği ile Adana Lezzet Festivali kuşkusuz ülkemizin en çok ses getiren gastronomi etkinliği. Sizler bu yıl da, yirmi dört saat yedi gün yaşayan ve yaşatan şehir Adana’yı, bu mirası geleceğe taşıyacak güç ve heyecanı yerinde görün!

İKSEV 26. Tiyatro Festivali

İKSV tarafından düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl 24 çalışmaya sahne olacak. Festivalde “Molière’in 400. Yılı” temasıyla özel oyunlar tiyatro severlerle buluşacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalde, “Molière’in 400. Yılı” teması altında, ünlü yazarın eserlerinin çağdaş uyarlamalarından 358 yıl sonra ilk kez sansürsüz sahnelenecek orijinal haline, yönetmenler M. Caner Alper ve Mehmet Binay’ın ilk tiyatro oyunundan, köklü tiyatro topluluğu Comédie-Française’in bu yıla özel yapımlarına kadar birçok gösteri yer alacak. Festivalde toplam 24 tiyatro, performans ve dans gösterisi bir araya geliyor. 26 Kasım’da son bulacak festivalin küratörlüğünü Işıl Kasapoğlu üstleniyor.

2022 Ekim İzmir Festivalleri

İzmir Rooftop Festivali: İzmir'de 5 farklı teras (01 Ekim saat 15:00)

Eats and Beats Oktoberfest: İzmir Arena (1-2 Ekim saat 23:30)

İzmir Coffee Festivali: İzmir Arena (07-09 Ekim)

İzmir Edebiyat Festivali: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ( 31 Ekim saat 20:30)

Başkent Kültür Yolu Festivali: (1-23 Ekim 2022)

Sur Kültür Yolu Festivali: Diyarbakır Sur ilçesindeki farklı mekanlarda gerçekleşecek. (8-16 Ekim 22)

Trabzon Gençlik Festivali: Hayal Kahvesi Bahçe (08 Ekim saat 16:00)

Akdeniz Gençlik Festivali: Mavi Su Aqualand Adana (13-16 Ekim)

Çanakkale Müzik Festivali: Sunsan Otel (14-16 Ekim)

Eskişehir Kahve Festivali 90's Season: Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi (21-23 Ekim)