Kozalak Alaçatı

Adından da anlaşıldığı gibi doğanın tam ortasında nefes alabileceğiniz etkinlik, sanat ve spor mekânı. Çeşme’de sabah denize girdikten sonra kendinize vakit ayırıp ruhunuzu dinginleştirirken, geliştirebileceğiniz ve aynı zamanda organik tarım yapıldığı huzur dolu bir mekân. İç tasarımı Yörük çadırı olan çalışma salonuna girdiğinizde kendinizi başka bir dünyada buluyorsunuz. Çeşitli derslerin yanı sıra sanatın en sevileni bale, deneyimli hocası Melike Çelebi Özcan’ın eğitmenliğinde derslerine 15 Haziran’da başlıyor. Aynı zamanda alanında uzman hocalar tarafından verilen Şifa Sanatları, Zihin, Beden & Ruh Çalışmaları,

Yoga, Savunma Sanatları, Dans, Müzik, Sanat, Ekolojik Tarım Üretim, Eğitim & sohbetleri dersleriyle iç benliğinize döndüğünüz anları yakalamak isterseniz Kozalak Alaçatı tam size göre.

Kef’in Yeni Bahçesi Eden

Alaçatı’da bir cennet bahçesi, işletmesini Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin, Hadi Özgürkan ve Alper Çapan yapıyor. Alaçatı’nın en eski binalarından Hacı Memiş Palas’ın eski dokusunun içinden geçip incir ağaçları, begonviller, limon ağaçları ile dolu bir bahçeye çıkılıyor. Adını Âdem ile Havva’nın elma yiyerek kovulduğu cennet bahçesinden almış. Dekorasyon da bu konsept doğrultusunda hazırlanmış. Misafirler bahçeye yeşil yapraklardan oluşan perdeden geçerek giriyorlar. Kokteyl barı Cocktail Mafia ekibi Bircan Çelik ve Birkan Çelik tarafından hazırlanıyor. Etnik tarzı müziklerini DJ Alper Çapan’a emanet.

Kapari Bahçe’ye Kardeş Geldi

Açıldığı 2014 senesinden beri, sevilen lezzetleriyle tarihi bir taş binanın yıkıntılarından, zeytin ağaçları ile birlikte yemyeşil bir cennet yarattığı mekâna; bir kardeş geldi. Karşısındaki “AdıMemiş” bu yıl taş avlusu ile Kapari Bahçe’ye eklendi. İşletmecileri Banu ve Haluk Maga “Alaçatı’nın dokusunu bilmeyen dışarıdan gelen işletmeciler taş binaların avlularındaki ağaçları kesiyorlar. Menüler gider ağaçlar kalır düşüncesiyle ağaçları yaşatma ilkesiyle yeni gelenlere örnek oluyorlar.” Kapari Bahçe Hacımemiş meydanın kaderini değiştiriyor. Üstelik zengin menüsü ile konukların vazgeçilmezleri arasında. Girit kabağı çitmesi, patlıcan paçanga, kabak çiçeği tempura, kapari ciğer, kehribar beğendi, yunan usulü musakka, enginar püreli kuşkonmazlı bonfile, hanya böreği, ızgara baby enginar, fıstıklı avokadolu karides, orman meyveli pavlova, çilekli yaz pastası kupta, limonlu parfe diye uzar gider bu liste.

Çayırlı Otel

Alaçatı’nın kalbinde eşsiz begonvilleri, yasemin kokuları ve taş evleri… Evinizi aratmayacak bir misafirperverlik anlayışı, havuzun maviliğine ve yaseminlere açılan kapıları, tadı damağınızda kalacak sıcacık pişileri, ev yapımı zeytinleri ve reçelleri ile serpme kahvaltısı, 5 çayına eşlik edecek ikramları, el açması mantıları, anne köftesi ve dahası... Ailenizle birlikte rahatlıkla misafir olabileceğiniz otel toplam 14 oda olup lüks ve kaliteli yatakları ile geniş ve ferah odaları konforuyla sizlere huzurlu bir tatil ortamı sağlıyor. Alaçatı çarşıya 5 dakika yürüme mesafesinde olan Çayırlı Otel, yeni konseptiyle değerli misafirlerine hizmet vermeye devam ediyor. Alaçatı’nın tarihi taş evlerinin, Arnavut kaldırımlarının masmavi denizinin yemyeşil dokusunun otel çalışanlarının da samimi ve güler yüzle hizmet verdiği, misafirlerin rahatlığı için tüm imkânları sunmaya çalıştığı ve keyifli bir tatil için ağırlamaya hazır olduğu bir tatil programı içim kapılarını konuklarına açtı.

Zoe Otel

Zoe Alaçatı sekiz farklı oda dekorasyonuyla butik otel olarak hizmet vermekte. Zoe Otel, club baba yan sokağında olup kendi özel otoparkı olan ve otel bahçesinde 60 kişilik dünya mutfağı ve Tayland’lı şeflerin çalıştığı restoranlar ile bu yıl hizmetinizde. Zoe anlamı yunanca hayatım demekmiş. Dört kuşak İzmirli olan Alaçatı Zoe otelin sahibi Erkan Uslu, bundan sonraki hayatı olsun istediği için Zoe adını vermiş.

İstanbul’un önemli markası Angelo Garande Zoe otelin içinde yerini aldı. Geçen yıl Arnavutköy’de kapılarını açan, kentin en popüler mekânları arasında yer alan Angelo Grande, kendine has, şık, enerjisi yüksek tarzıyla bu sezon Alaçatı’da, konuklarına sakin ve huzurlu bir yaşam biçimi sunmayı hedefliyor. Kişiye özel servis ve concierge hizmetinin yanı sıra, otel misafirlerinin Çeşme içinde kullanmaları için sunduğu Smart arabalarıyla da özenli ve konforlu bir tatile imza atmayı hedefliyor. Hem Zoe otel konuklarına hem de dışarıdan gelen misafirlere hizmet vermeyi planlıyor. Her gün 10:00-14:00 arasında brunch, 17:00’dan itibaren ise bar ve restoran kısmında Uzak doğu mutfağının öne çıkan lezzetleri ve seçkin mönüleriyle konuklarıyla buluşacaktır. Üstelik getir uygulaması aracıyla hizmet vermekte DJ’ler tarafından sunulan

etnik ritimlerle konuklara 21.00’a kadar hizmet verecektir.

Alaçatı Gubiba Evleri

2012 yılından beri otel olarak hizmet veren Alaçatı Gubiba Otel, bu kış; çağın gereksinimlerine ayak uyduracak büyük bir değişime girmiş. Bunun sonucunda, her birinin içine; salon, tam donanımlı mutfak ve bir evden beklediğiniz tüm gereksinimlere uygun olarak 5 daire ve 1 adet tek katlı müstakil eve çevrilmiş. Böylece minimum 1 haftalık, uzun dönem kiralamalara uygun hale gelen Gubiba, butik bir site olarak hizmet vermeye başlamış.

Cabbar

İstanbul’a ve Alaçatı’ya birçok marka kazandıran işletmeci Serkan Koca bunlara birini daha ekledi. İstanbul da Nişantaşı’nda açtığı CABBAR Nişantaşı’ pandemi dönemi olmasına rağmen yoğun ilgi gördü ve kısa sürede müdavimlerini oluşturdu, hayatımın projesi dediği Cabbar’ı 11 Haziran cuma günü Alaçatı’ya açılıyor. 500 kişilik yemek ve 1.200 kişilik club kapasitesi ile Türkiye de ocakabaşı-club konsepti ile ilk olacak. Mutfağında Ocak başı kültürü ve Ege mezelerini buluşturacak olan CABBAR alınacak kararlara göre yemek sonrasında da club olarak devam edecek.

Tarla Alaçatı

Bahçeye girdiğinizde kendinizi bir masal dünyasında hissedeceğiniz, kuşların, rüzgârın sesini dinleyeceğiniz adeta huzura erişeceğiniz bir mekân. 5 yıldır Tarla Alaçatı ismiyle işletilen işletme bu yıl Şahap Demirağ ve Tamer Varis tarafından tarla kurgusu ile devam edecek. Nada restoranda eşsiz mönüleriyle şef Elçin Önal hizmet verecek. Aynı zamanda geçmişte yapılan film gösterileri devam edecek. Aynı içerikle kültür ve sanat aktiviteleri, akustik konserler, caz gruplarının ve müzisyenlerinin sahne aldığı konuklarına kulaklarının pasını sildirecek. Kendilerini restoran, etkinlik ve deneyim mekânı olarak tanımlayan işletme Tarla Alaçatı’da konuklarını bekliyor.

Cherie Restaurant

Kendine ait bahçesi, lokal malzemelerle desteklenen Fransız - Akdeniz mutfağı, barı ve konumu itibariyle kalabalıktan uzak, geniş ve ferah bir bahçeye konumlanan “Cherie”, Alaçatı’nın tazelerinden. Günün her saatinde, her ana keyif ve lezzet katma konusunda da iddialı. Alaçatı’nın ruhunu yansıtan mimari tasarımıyla, zengin mönüsüyle hem lokal hem de global bir mekan olarak sizleri bekliyor. İçeri girdiğinizde konuklarını minik bir tünelden geçirip içine alan mekân konforlu bir mimari yapıya ve kurguya sahip. Yüzyıllık zeytin ağacının gölgesinde olan Cherie, haftanın yedi günü 10:00 - 01:00 saatleri arasında 140 kişiye

kadar hizmet veriyor. Cherie’de, hafta içi ve hafta sonu farklı konseptlerde DJ performansları da olacakmış.

Sipster Restaurant&Bar

Alaçatı Hacımemiş’te, kokteylleriyle ünlü Botanist’ten tanıdığımız Burcu Akıl ve Berrak Korukçu, aynı sokakta; bir kaç basamakla çıkılan, köşe teras bir konumda, yepyeni bir restoran&bar konseptine geçmiş. Sipster Restaurant&Bar’da danışman şefliğini Naif Karaköy’den tanıdığımız Seray Öztürk’ün ellerindeymiş. Ege ve Akdeniz mutfağından güzel yemekler ve kaliteli Türk şarapları ile yine kendilerine has kokteyller sizleri bekliyor.

Angelina Patisserie

Angelina Alsancak’tan sonra İzmirli müşterilerinden daha fazla ayrı kalamayarak şantiye evlerine geldi. Çeşme Ilıca’da açılan Angelina Patisserie içeriye girer girmez karşılaştığınız yeşil duvarıyla içinizi ferahlatacak bir his oluşturuyor. Sabahın erken saatlerinde tezgâhın üstü una bulanmış, oklava görevini yerine getirip dinlenmeye çekilmiş böreklerle, kurabiyelerle misafirlerine kapılarını açtı.

Vakko L’Atelier

Vakko L’Atelier artık Alaçatı’da! Enfes lezzetleriyle mutluluğu paylaşıma açıyor. Rengârenk renkleriyle Fransız pastacılığı Vakko Patisserie’nin dokunuşlarıyla hayat bulan makaronları siz konuklarını bekliyor. Üstelik Fransız mutfağının yanı sıra günün her saatine yakışan lezzetli ve iştah kabartan mönülere sahip. Tadıyla damak zevkinize sunumuyla da gözlere hitap eden eşsiz lezzetler artık yeni şubeleri olan Alaçatı’da.