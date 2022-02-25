Vücudumuzun asit dengesi genel sağlığımızı etkileyen önemli bir faktör. Yiyecek seçimlerinizi asitli yiyeceklerden uzak tutarak dengeler ve alkali bir diyeti benimserseniz kan dolaşımındaki pH seviyesi de korunmuş ve dengelenmiş olur. Alkali diyet, asitlendirici gıdalar yerine asit içermeyen alkali gıdaları vurgulayan bir beslenme şeklidir. İçeriğinde bağışıklık sistemini de güçlendiren kimyasallar bulunan alkali gıdaları tüketmek, çeşitli hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini de güçlendirmeye yardımcı olur.

Günümüzde birçok kişinin menüsü kimyasal ve toksinli, çok fazla şekerli ya da çok fazla tuzlu olan işlenmiş paket gıdalardan oluşuyor. Buna ek olarak birinci dünya ülkelerinde genetiğiyle oynanmış olan ürünler revaçta. Üstelik bu gıdaların; diyabet ve kanserden tutun da kalp yetmezliği ve depresyona kadar tüm hastalıkları tetiklediği söylenebilir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu hastalıkların çoğunun pH dengesizliklerinden kaynaklandığı ve geliştiği kanıtladı. Yani vücudumuzda ne kadar fazla asit varsa kanser ve kalp rahatsızlıklarına bir o kadar davetiye çıkmış oluyoruz.

Aşağıdaki alkali gıdalar ideal pH seviyenizi ayarlamanıza yardımcı oluyor.

1- Turpgiller

Karnabahar, brokoli, lahana ve brüksel lahanasının da dahil olduğu turpgiller grubu, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudun alkali dengesini korumak için yenilebilecek en sağlıklı besinler arasında. İçerdikleri antioksidanlar ve vitaminler bağışıklığı güçlendirirken, vücudun zararlı kimyasallardan arınmasına da yardımcı olurlar.

2- Yeşillikler

Bilinen en iyi alkali yiyecekler arasında taze yeşillikler de bulunuyor. Roka, ıspanak, kara lahana gibi özellikle koyu renk yapraklı yeşillikler, bol miktarda C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemi koruyuculardan. İçerdikleri E vitamini ve folat da hastalıklardan korunmaya ve metabolizmanın arınmasına yardımcı. Az pişirilmiş olarak yemeklerde, çiğ olarak salatalarda veya smoothie’lerde tüketilebilirler.

3- Mantarlar

Yüksek alkali özelliği bulunan mantarlar, bağışıklık sistemini uyaran minerallerden olan çinkoyu bol miktarda bulundururlar. Özellikle C vitamini ile birlikte alındığında çinkonun birçok viral hastalığa karşı da koruma sağladığı biliniyor. Kolaylıkla bulunan kültür mantarı, istiridye mantarı veya kestane mantarının yanı sıra diğer mantar türlerini de beslenme düzeninize dahil etmeyi ihmal etmeyin.

4- Soğan ve sarımsak

Hastalıklardan koruyucu besin denildiğinde ilk akla gelenler arasında olan soğan ve sarımsak, aynı zamanda en iyi alkali besinler arasında. İçerdikleri kuersetin adlı kimyasal bileşen, çok iyi bir antioksidan olarak metabolizmanın yenilenmesine destek olur ve hastalıklara karşı korur.

5- Avokado

Avokado meyvesinin içeriğindeki glutatyon adlı kimyasal bileşen, vücuttaki enfeksiyonlara karşı savaşmada en etkililerden biri. Kandaki pH dengesini düzenlemesinin yanı sıra düzenli avokado yemek, bol miktarda sağlıklı lif, K vitamini, E vitamini, potasyum ve magnezyum da almanızı sağlar. Greyfurt, mango, ananas, çok olgun muz bağırsaklarınızı toksinlerden arındırmak için harika şeçeneklerdir.

6- Limon

Limonun faydalarını saymamıza bile gerek yok ancak çok iyi bir alkali gıda olduğunu ve bağışıklık sistemimizi desteklemek için tüketebileceğimiz en iyi ve en kolay gıdalardan biri olduğunu hatırlatmak gerek. Suyunuza veya sodanıza karıştırın, salatanıza sıkın, çayınıza katın... Bağışıklık sisteminizi canlandıracak ve alkali dengenizi destekleyecek limonu asla mutfağınızdan eksik etmeyin.

7- Brezilya cevizi

Ülkemizde yeni yeni tüketilmeye başlanan Brezilya cevizi, yeryüzündeki en iyi selenyum içeriğine sahip yemiş. Bağışıklık sistemi için önemli minerallerden biri olan selenyum, sadece hastalıklara karşı korumakla kalmıyor aynı zamanda ruh halini de iyileştirmeye yardımcı oluyor.

8- Zeytinyağı

Zeytinyağı vitaminler -özellikle E vitamini- ve yağ asidi bakımından zengindir.

9- Kavun

Bu meyve ortalama 9 pH seviyesiyle iyi bir alkalidir ve bağırsaklarınız için çok iyi bir detoks kaynağıdır. Yüksek lif kaynağı olan ve yüzde 90 sudan oluşan kavun, vücudunuz için çok iyi bir su kaynağıdır.

10- Keten tohumu

Keten tohumu büyük bir lif ve E vitamini kaynağıdır. Vücudunuzdaki pH seviyesini düzenler ve iltihaplarınızın iyileşmesine yardımcı olur.

11- Karabuğday

Karabuğday, beyaz buğdayın yerini çok iyi tutar ve kahvaltıda enerji almanız için çok bir kaynaktır. Ek olarak kalp ve damar hastalıklarına karşı sizi korur.