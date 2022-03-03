Bakliyat açısından adeta bir cennet olan ülkemizde genelde Çorum'da üretilen leblebi türlerinden biri olan beyaz leblebi nohudun belli bir yöntemle kavrulması sonucunda elde edilir. Tarihi çok eski zamanlara dayanan beyaz leblebi başlarda açlık giderici bir besin olarak tüketilse de zaman içinde yapılan çalışmalarda beyaz leblebinin pek çok faydası olduğu gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır. Besin değeri oldukça yüksek olan beyaz leblebinin diyet yapan insanların beslenme listesinde de yer aldığı görülmektedir.

Sofralarımızın vazgeçilmez bakliyatlarından nohudun biraz ıslatılmasının ardından kavrulmasıyla elde edilen leblebilerin pek çok çeşidi vardır. Gerek Tuzsuz olmasıyla gerekse bazı insanlar tarafından fazla sert bulunması nedeniyle beyaz leblebi genelde en az tercih edilen leblebi türleri arasında kabul ediliyor. Halbuki protein ve lif deposu olan beyaz leblebinin faydaları saymakla bitmiyor. İşte Beyaz Leblebi Faydaları Zararlar ve kalorisi hakkında merak edilenler...

Beyaz leblebinin faydaları

Öncelikle besin değeri oldukça yüksek bir kuru yemiş olan beyaz leblebinin protein değeri çok yüksektir. Kuruyemişler arasında düşük kalori oranıyla dikkat çeken besinlerden beyaz leblebinin 100 gramında 58 gram karbonhidrat, 19 gram protein, 5 gram yağ ve neredeyse 7,5 gram lif bulunduğu biliniyor.

Aynı zamanda beyaz leblebi kabuklu olması sebebiyle sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, A vitamini ve C vitamini de içeren oldukça faydalı bir besindir.

Beyaz Leblebi açlığı bastırır bu yüzden diyet yapanların listesinde beyaz leblebi bulunur.

Gebelikte Beyaz Leblebi Faydaları Nelerdir?

Hamile kadınların da sık sık tüketilmesi önerilen beyaz leblebinin gebelikteki faydaları en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Hamilelikte Beyaz Leblebinin Yararları arasında ilk söylenecek olan şey anne sütünü arttırıcı etki göstermesidir.

Gebelikte Beyaz Leblebi Faydalarından biri de oldukça güçlü bir mineral deposu olan beyaz leblebinin mide ve sindirim sorunlarını hafifletmesi ve hamile kadınların sindirim konusunda daha rahat olmasını sağlamasıdır.

Beyaz Leblebi Neye İyi Gelir?

Beyaz leblebinin faydalarından bahsederken gelin Beyaz Leblebi Neye İyi Gelir sorusunun cevabını madde madde sıralayalım...

Diyet yapanlar ve kilo vermeye çalışanlar için tokluk hissi sağlar.

Mide asidini dengeler ve bu sayede özellikle reflü, gastrit, ülser gibi ciddi mide hastalıklarıyla uğraşan insanların ağrılarının hafiflemesine yardım eder.

Faydalı yağlar ve lif bakımından zengin olan beyaz leblebi bölgesel incelmeyi hızlandırır.

Güçlü protein kaynağı olan beyaz leblebi hem spor yaparak kas yapmaya çalışanların hem de et tüketmeyenlerin dostudur.

Lifli yapısıyla sindirimi düzenleyen beyaz leblebi bağırsak hareketlerini dengeler ve kabızlık, şişkinlik problemlerinin önüne geçer.

Beyaz Leblebi Gaz Yapar Mı?

Nohuttan yapılıyor olması nedeniyle Beyaz Leblebi Gaz Yapar Mı sorusu beyaz leblebiye dair en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Tüm lifli gıdalarda olduğu gibi beyaz leblebide de aşırı tüketildiği zaman gaz problemi yaptığı görülür ancak uygun miktarda tüketildiğinde gazı önler.

Beyaz Leblebi Zararları Nelerdir?

Beyaz Leblebi Zararları beslenme listesinde beyaz leblebiye geniş yer verenler tarafından merak ediliyor. Beyaz leblebi aşırı tüketildiği zaman her besinin aşırı tüketiminde olabileceği gibi bazı ters etkiler de yaratabilir. Hazımsızlık ve sindirim problemlerini düzene sokmak için kullanılan beyaz leblebi eğer fazla tüketilirse bağırsaklarda şişkinlik, gaz ve kabızlık oluşmasına neden olabilir.

Beyaz Leblebi Kaç Kalori?

Beyaz leblebinin yüz gramı 357 kaloridir. Bir avuç beyaz leblebi aşağı yukarı 55 kalori içerir.