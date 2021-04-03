Mindful beslenme nedir?

Mindful (bilinçli) beslenme, ne yediğimizin farkında olduğumuz, yeme alışkanlıklarımızı değiştirecek bir zen inanışı, bilinçli beslenme şeklidir. Yemek yerken sadece yemeyi düşünerek esasına dayanıyor. Bu da zihni rahatlatmaya, stresten arınmaya, daha mutlu, kendi hayatının lideri ve özgür olmaya kapı açıyor.