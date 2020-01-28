Bu deniz ürününü sadece bilenler alıyor

Kalamar, İç Anadolu şehri olan Eskişehir’de pek tanınıp tüketilmiyor. Protein ve mineraller yönünden zengin, vücut direncini yükselterek, uzun süreli enerji veren kalamar, sadece bilenler alınıp tüketiliyor. Özellikle restoranlar bu balığı bilen müşteriler için alırken, sıradan bir vatandaş ‘böcek mi bu?’ diye adeta iğrenerek güzel lezzetler kaçırıyor. Bir yumurtayla aynı kolesterol düzeyine sahip olan kalamar, fırında, kızartılarak ya da buğulama şeklinde de pişirilerek tüketiliyor.
Eskişehir’de uzun yıllardır balıkçılık yapan Muharrem Şahin, kalamar balığın Eskişehir’deki satış durumunu anlattı. Şahin, “Eskişehir’de yüzde 90 oranında vatandaş bunu ne olduğu bile bilmiyor. Gelen de ‘böcek mi bu’ diye soruyu soruyor ve gidiyor. Hâlbuki aynı deniz canlısını restoranlara giderek daha pahalı bir fiyatta afiyetle yiyor. Tabi bunu evde işlenmesi de biraz zor, ama yapan herkes gelip defalarca alıyor. Onlar bunun harika bir tadı olduğu da söylüyor” şeklinde konuştu.
Muharrem Şahin, konuşmasını söyle devam etti;
“Kalamar genellikle Akdeniz ve Ege denizinden bol çıkar. Bu canlı genellikle 4 çeşide ayrılır. Elimizde olan bu süt olan kalamardır. Yumuşak etidir ve tadı da çok güzeldir. Ama genellikle vatandaşlar bunu bilmiyor. Yıllardır satıyorum ama hep bilenler gelip alıyor. Bu deniz canlısını için gelen müşterilerimiz bellidir. Genellikle restoran işletmecileri alır. Tabi bunun işlenmesi de biraz zor. Bunu güzelce temizleyerek yumuşatılmalı. Ondan sonra mısır unu ile patates gibi kızartıp, sosunu yapıp afiyetle yiyebilir.
Kilosu 59-90 lira arasında değişiyor
Muharrem Şahin, kalamar fiyatının az talep olması sebebiyle biraz yüksek olduğu belirtti. Eskişehir’de genel olarak bir kilo kalamar fiyatının 50 liradan başlarken, bazen 90 liraya kadar çıkabileceği belirtti. Şahin, “Fiyatı 50 liradan başlıyor dönem dönem 90 liraya kadar çıkabiliyor. Şuan sattığımız fiyat 50 lira. Bir de Eskişehir’de her balıkçı da bunu bulundurmuyor. Çok az balıkçıda bulabilirsiniz. Getiren de çok az getiriyor. Çünkü alacak kişiler belli. Ne kadar alacağı de normalde belli ondan fiyatı biraz yüksek oluyor.
Öte yandan ülke genelinde kalamar çeşidi olarak; eşek kalamar, süt kalamar, adi kalamar, mızraklı kalamar, kırmızı kalamar bulunurken, yumuşak ve diğerlere göre daha lezzetli olan süt kalamarın daha çok satıldığı belirtildi.
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