Ordu'ya has, özel olarak üretilen bu tost, kendine has malzemeler ile yapılıyor.

Ekmeği ve iç malzemeleri özel olarak üretilen Ordu tostu ilk olarak, 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner isimli kardeş tarafından üretildi. O günlerden bu güne kadar aradan geçen 62 yılın ardından Ordu tostu, kentte marka haline gelmiş durumda.

İki kardeşin başlattığı özel tostun hikayesini ise 72 yaşındaki yeğenleri Kahraman Arslan devam ettiriyor. Şimdilerde Subaşı Mahallesi'nde bulunan 12 metrekarelik dükkanında, 57 yılı aşkın süredir Ordu tostunu yapan Kahraman Arslan, dayılarından aldığı bu geleneği yıllardır devam ettiriyor. Yıllar geçmesine rağmen aynı lezzeti devam ettiren Kahraman usta, ilerleyen yaşına rağmen gününün büyük bir bölümünü dükkanında tost yaparak geçirdiğini aktarıyor.

Ordu tostunun ekmeği, özel yöntemle hazırlanan un kullanılarak büyük ebatlarda fındık kabuğu ateşinde yaklaşık 2 saat pişirilerek hazırlanıyor.

ORDU TOSTU NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Ordu tost ekmeği

tost sucuğu

kaşar peyniri

margarin

NASIL HAZIRLANIR?

Tost ekmeği arasına tost sucuğu ve-veya dilimlenmiş kaşar peyniri koyulduktan sonra tost ekmeğinin her iki tarafına margarin sürülerek tost makinasında kızarıncaya kadar pişirilir. Sıcak servis edilir.



“Ezme sucuğu kendim günlük olarak hazırlıyorum”

Tostun özelliğini içerisinde kullanılan hammaddelerden geldiğini ve doğal olmayan ürünlerin kullanılmadığını ifade eden Kahraman Arslan, “Ezme sucuk kullanılır, 1958 yılında dayılarımız başladı ve 1963 yılında da ben başladım. O gün öğrendiklerimle birlikte devam ettiriyorum. Nu tostun farklı lezzeti ve doyurur olması. Ekmeği de farklı ve 1987 yılında bu ekmeği ilk olarak yaptırdık. Tekli olarak üretilen bu ekmek şuan kullanılıyor. Sucuğu kendim günlük kullanacağım kadar yapıyorum. Bu tosta farklı malzemeler kullanmaya gerek yok çünkü kendi öz tadı var. Doğal olmayan hiçbir şeyi kullanmıyorum, ketçap ve mayonez kullanmıyoruz” dedi.

62 yıllık lezzet: Ordu Tostu

“Kiraladığım dükkanlardan beni çıkartıp, kendileri yapmak istedi”

Daha önce 4 farklı işyeri kiraladığını ancak dükkan sahiplerinin kendisini çıkartarak, Ordu tostunu kendilerinin yapmaya çalıştıklarını aktaran Arslan, “Toplamda 57 yılı aşkın süredir devam ediyorum. Bu zaman zarfında, kiraladığım dükkanlarda akrabaları bu işi yapmak istedi ve beni çıkarttılar. Bu şekilde 4 tane yer değiştirdim ve burayı satın aldım. Burası çok ilkeldi. Ancak şuan kent merkezi oldu” diye konuştu.

Ordu tost ekmeğinin ünü sınırlarını aştı

Fındık kabuğu ateşi sayesinde lezzetlenen Ordu tost ekmeği, yurt içi ve dışından talep görüyor. Kentin ismiyle anılan tost ekmeği, özel yöntemle hazırlanan un kullanılarak büyük ebatlarda fındık kabuğu ateşinde yaklaşık 2 saat pişiriliyor.

Bir gün dinlendirilen ve sert kabuğu temizlenen yaklaşık 1,5 kilogramlık ekmek, 20'şer dilim halinde paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Altınordu ilçesinde tost ekmeğiyle bilinen fırın, günlük ortalama 500 adetlik üretimiyle Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak yurdun çeşitli illerinden sipariş alıyor. Özellikle yaz mevsiminde taleplere yetişmekte zorlanan fırında pişirilen ekmek, yurt dışından da rağbet görüyor.

Fırın işletmecisi Zafer Koç, yaptığı açıklamada, aile mesleğinde özellikle son 20 yıldır Ordu tost ekmeğine yoğunlaştıklarını belirterek, "Bu tost ekmeği gerek büyüklüğü gerek tadı ve lezzeti, özel çektirdiğimiz unu, katkısız olması ve fındık ateşinde yavaş yavaş pişmesiyle gerçekten Türkiye'de tanınmaya başlandı. Tost ekmeklerimize fazla talep oluştu." dedi.