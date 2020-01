Kentin, önemli turizm merkezlerinden biri olan denizden 2 bin metre yükseklikteki Çambaşı Yaylası'na, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2'si suit, 10'u standart olmak üzere 12 ahşap bungalov ev inşa edildi.

Bölge turizmine katkı sunması amacıyla, yapım aşaması ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından hizmete açılan bungalov evler, kısa sürede, yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Kent gürültüsü ve iş stresinden uzaklaşmak isteyen tatilcilerin ilgi odağı olan özel tasarımlı evler, doğa tutukları tarafından da tercih ediliyor.

'Bungalovlara 5 yıldızlı pekiyi'

Kar motoruyla ulaştıkları bungalov evlerde konaklayanlar, kış güzelliğinin yaşandığı yaylada, eşsiz manzaranın da keyfini çıkarıyor. Kendisine özgü özel tasarımıyla dikkat çeken bungalovlarda, özellikle tatil günlerinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bungalov projesinin sadece Türkiye'de değil dünyada da ses getirdiğini belirterek, Ordu'da kış turizmini geliştirmek ve Ordu'yu her mevsim yaşanılabilir bir hale getirmek amacıyla çalışmalarımız her yönlü devam ediyor. Bu kapsamda Ordu'nun yaz ve kış mevsiminde gözde mekânlarından biri olan Çambaşı Yaylamızda bungalovlar inşa ettik. Burası özenle dizayn edildi. Bungalovlar tıpkı peri masallarını andırıyor. Konforuna da diyecek yok. Bungalovların faaliyete geçmesiyle birlikte 7'den 70'e herkes büyük ilgi gösterdi. Sadece Türkiye'den değil, dünyadan da buranın neresi olduğunu soruyorlar. Mayıs ayına kadar tüm rezervasyonlarımız dolu. Bundan dolayı yoğun talep üzerine bungalovlara yenilerini ekleyeceğiz. Her şeyiyle fevkalade bir çalışma. Bungalovlara not vermek gerekirse benden 5 yıldızlı pekiyi dedi.

Çambaşı kış turizminin yeni gözdesi

Eşsiz doğa güzelliklerine sahip Ordu, Çambaşı Yaylası Kayak Merkezi ile de adından söz ettirmeye başladı. Kar yağışı ile birlikte kayak yapmak isteyenler kayak merkezine akın ediyor.

Karadeniz'in yüksek kesimlerindeki kar yağışı kayak merkezlerini canlandırdı. Ordu'nun 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda bulunan kayak merkezi hafta sonları doldu taşıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Çambaşı Yaylası'nı önemli bir kış turizm merkezi haline getireceklerini söyledi. Güler, “Çambaşı Yaylası dünyada sayılı çekim merkezlerinden birisi olacak. Tıpkı Avusturya’nın İnnsbruck şehri gibi olacak. Ordu sadece 3 ay değil, 12 ay ve dört mevsim yaşanılacak bir şehir. Sizleri şehrimizde bulunan diğer yaylalarımıza da davet ediyoruz. Kışın artık üşümekten korkmayan bir şehir olacağız. Bizler sizlerin emrindeyiz. Ordu sizin” dedi.

Bir saatlik uzaklığı ile Türkiye'de havalimanına ve denize en yakın kayak merkezi olma özelliğini taşıyan kayak merkezinde pist sayısı da arttırıldı. Yapılan çalışmalarla 4 adet olan pist sayısı 15’e, 5 kilometre olan pist uzunluğu 17 kilometreye çıkarıldı. Yaylada ayrıca 5 yıldızlı bir otel inşa ediliyor.