Neden Çeşme Alaçatı 12 ay olmasın?

Çeşme’nin herkesi kucaklayan bir de başkanı var. Gittiğin her yerde, gezdiğin sokaklarda Başkan Ekrem Oran’ı görmen mümkün; seni dinliyor, anlıyor, Çeşmeli hissettiriyor.

Bu kadar güzel bir yerde olmanın bir tek bedeli var; ikametinin burada olması… İlçe nüfusu artsın ki bütçe gelirleri, hizmet kalitesi artsın. Hazır ofislerimiz bilgisayarımızdayken neden yazlıklar kışlık olmasın?

Alaçatı Çeşme’de kışın yapılacak etkinlikler

Yaz sıcağında geldiğinizde termal otel hiçbirimizin aklımıza gelmez. Oysaki Ilıca Plajı bu bölgenin termal suyundan adını alıyor. Termal suyuyla şifa arayanların adresi.

Evimiz yok diye üzülmeyelim. Çeşme yazın parlak bir yıldızdır, ilgi çekicidir ama asıl hazinesini bahar ve kış aylarında sadece kendisine sadık olanlara sunar.

Şifne Termal Otel , kışın tadını çıkarmak, sıcak suda şifalanmak isteyenleri yılın 12 ayı sakince ağırlıyor.

, kışın tadını çıkarmak, sıcak suda şifalanmak isteyenleri yılın 12 ayı sakince ağırlıyor. Yazın geldiğinizde beach clup’lardan, gece kulüplerinden, güneş doğarken uykuya geçip, batarken uyandığınızdan bu kaleyi görmemişsinizdir. Kale, Osmanlı mimarisinin bütün özelliklerini taşıyor. 477 adet tarihi eserin bulunduğu bir de Arkeoloji Müzesi var.

Erythrai Antik Kenti, Ildırı'nın tüm dokusuna işlemiş, hatta öyle ki; birçok evde bu mozaik taşların kullanıldığını görebilir, Ildırı'nın tepelerine çıktığınızda antik kent kalıntılarını muhteşem manzara eşliğinde seyredebilirsiniz. Bol bol fotoğraf çekilmek için harika bir deneyim…

Ildırı'nın tüm dokusuna işlemiş, hatta öyle ki; birçok evde bu mozaik taşların kullanıldığını görebilir, Ildırı'nın tepelerine çıktığınızda antik kent kalıntılarını muhteşem manzara eşliğinde seyredebilirsiniz. Bol bol fotoğraf çekilmek için harika bir deneyim… Alaçatı Pazaryeri Camisi iki inancı bir arada barındırıyor. Ayios Konstantinos Kilisesi olarak inşa edilen yapı, günümüzde yapılan ufak tadilatlarla cami olarak işlevini sürdürüyor. Bu cami-kiliseyi mutlaka ziyaret edin ve gizli köşelerini keşfedin. Hadi gelin tarihin ve kışın hakkını verelim.

Tarihten sıkıldıysanız Germiyan Köyü’ne uğrayıp duvarları rengarenk boyayan köyün sanatçısı Nuran Teyze ile alın fırçayı elinize boyayın sokakları… Maske ve mesafeyi unutmadan köydeki teyzelerle ekmek yapın, el işleri yapın, çanta örmeyi öğrenin… Günün nasıl geçtiğini unutun.

Türkiye’nin en güzel pazarlarını seçin deseler; birinciliği Tire Pazarı’na, ikinciliği Alaçatı Pazarı’na veririm. Yazın bulamayacağınız kadar çok Ege otları ile tanışın. Tarifleri birinci ağızdan dinleyin, koşarak eve gelin ve en güzel zeytinyağlıları deneyin. Ot aldınız balık almadan olmaz… Alaçatı ve Yıldız Burnu’ndaki balık mezatlarını ziyaret edin, güzel bir deneyim kazanın.

Yazın bulamayacağınız kadar çok Ege otları ile tanışın. Tarifleri birinci ağızdan dinleyin, koşarak eve gelin ve en güzel zeytinyağlıları deneyin. Ot aldınız balık almadan olmaz… Alaçatı ve Yıldız Burnu’ndaki balık mezatlarını ziyaret edin, güzel bir deneyim kazanın. AVM’ye gidemiyoruz, gardırobumuzu yenileyemiyoruz diye üzülmeyin. Gardırobunuzu Alaçatı Pazarı’ndan giyin çıkarın yenileyin.

Türkiye’deki 487 kuş türünün 105’inin bulunduğu Alaçatı Sulak Alanı ’na gidip mevsimine göre leylek, pelikan, ördek, kaz, karabatak gibi kuş türlerini yakından görün, harika fotoğraflar çekilin.

’na gidip mevsimine göre leylek, pelikan, ördek, kaz, karabatak gibi kuş türlerini yakından görün, harika fotoğraflar çekilin. Delikli Koy ’a gidin; ama denize girmek için değil; bu defa sokak hayvanlarını beslemek, iyilik için gidin… Oradaki sokak hayvanlarını besleyin kendinizi iyi hissedin…

’a gidin; ama denize girmek için değil; bu defa sokak hayvanlarını beslemek, iyilik için gidin… Oradaki sokak hayvanlarını besleyin kendinizi iyi hissedin… Yazın İstanbul trafiğini aratmayan deniz trafiği yokken hazır hocalar da müsaitken fırsatı değerlendirin; yelken ve sörf yapmayı öğrenin.

Ilıca Plajı’nda, Çamlık Yol ’da uzun yürüyüşler yapın, bisiklet binin.

’da uzun yürüyüşler yapın, bisiklet binin. Elif Hoca ile birlikte yoga yapmaya başlayın. Açık havada yoga etkinliklerine katılın.. Yeni dostlar edinin.

Alaçatı’da kalabalıkta kaybolan tüm güzellikleri ve yazın geldiğinizde göremeyeceğiniz sıcacık yerli halkı tanıyın. Kapı önünde ayaküstü sohbet edin.

Fırsat varken; Urla’da bulunan Arkas Sanat Müzesi’ni ve Köstem Zeytinyağı Müzesi’ni de listenize ekleyin.

Neden kışın Çeşme Alaçatı: Çünkü;

Gittiğin her yerde deniz ile kucaklaşıyorsun; beach club’lar yok, araç yok, trafik yok…

Büyükşehirlerde ulaşabileceğin her şey burada da mümkün. Şu dönemde daha hızlı ve daha kolay.

Eşya, giyim kuşam bir yere kadar. Burada her şey yeteri kadar.

Doğanın koynundasın; bütün canlılara daha yakın hissediyorsun. Dolayısıyla günün her saatinin keyfini çıkarıyorsun. Doğadaki mucizelere şahit oluyorsun.

Komşuluk insan ilişkileri daha nitelikli, farkındalık yüksek.

Bir sandalye, masa ile deniz kenarları ve yeşil alanları kendine restoran haline getirebiliyorsun. Özgürlüğü sonuna kadar yaşıyorsun.