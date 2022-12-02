Çin tuzu sinir yapıyor

Çin tuzu olarak bilinen monosodyum glutamatın (MSG) sofralarda kullanımı artıyor. Kalpten beyine, gözden böbreğe kadar pek çok organa zarar veren Çin tuzu için uzmanlar uyarıyor; Çin tuzu bireyleri daha sinirli hale getirebilir.

Sofraya aç oturan Çin tuzu içeren bir gıda yediğinde stresli kalkıyor. Hamburger, cips, kraker, salam-sosis gibi ürünlerde, bazı tavuk ve et dönerlerde bol miktarda Çin tuzu bulunuyor.

GÖRME BOZUKLUKLARINA DA NEDEN OLABİLİR

Çin tuzu, obeziteye, kalp-damar, böbrek ve karaciğer sorunlarına neden olurken, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Mehmet Uçar, "Sinir sistemini etkileyerek Parkinson, Alzheimer gibi bazı hastalıklara neden olabilir. Bununla birlikte geçmeyen baş ağrılarının, migren zannedilen bazı baş ağrılarına neden olabilir, görme bozuklukları yaratabilir. Tavsiyemiz gıdayı alırken MSG varlığının test edilmesidir. Besinlerin içindeki malzemelere bakılmasıdır" dedi.