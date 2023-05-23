Sağlıklı beslenmek, tamamen denge işidir. Çocuklarımızın yemeklerine tuz ya da şeker eklemeye gerek yok mesela. Ya da çocuklarımızın sağlıkları açısından pek de güvenli sayılmayan ya da alternatiflerine kıyasla ikincil seçenekler olması gereken birtakım yiyecek ve içecekler var.

12 aydan önce bal tüketmek, çocuklarda botulism adı verilen ciddi bir gıda zehirlenmesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla bir yaşına basmadan bebeğinize bal ya da ballı yoğurt, mısır gevreği, kraker vs. gibi bal içerikli gıdalar vermemeniz gerekiyor.

Süt, yoğurt, peynir gibi pastörize olmayan yiyecek ya da içecekler çocuğunuzu ciddi ishale sebep olabilen bakterilere maruz bırakabilir. Dolayısıyla çiğ süt gibi pastörize edilmemiş ürünleri çocuğunuzun beslenme rutininden uzak tutmalısınız.

Şekerle takviye edilmiş gıdalar, düşük kalorili ya da kalorisiz tatlandırıcılar, çocuklar için önerilmez. Market raflarındaki atıştırmalıkların pek çoğunda, aromalı yoğurtlarda ve kurabiye türlerinde şeker takviyesi bulunmakta. 24 aydan küçük çocukların bu tür gıdalardan kesinlikle uzak tutulmaları gerekiyor.

Şekerle tatlandırılmış içeceklerde (soda, gazlı içecekler, aromalı sütler, spor içecekleri, aromalı sular, meyve suları gibi) bol miktarda şeker içeriği bulunur. Bu içecekleri %100 meyve sularından ayrı bir yerde tutmak gerekiyor. Yine 24 aydan küçük çocuklarda ilave şekerden uzak durulması gerekliliğini unutmayın.

Yüksek tuz içerikli gıdalar, bazı konserve türleri, salam, sosis gibi işlenmiş etler ve dondurulmuş hazır yemekler gibi, çocuklarda kaçınılması gereken besin türlerindendir. Bazı atıştırmalıklarda ve çocuklar için üretilen hazır yemeklerde de yüksek oranda sodyum bulunabiliyor.

Yüksek cıva içerikli balıklardan uskumru, marlin, köpekbalığı, kılıçbalığı, irigöz ton balığı gibi balıklardan uzak durmak son derece önemli. Cıva, azar azar da olsa uzun bir süre boyunca maruz kalındığında beyin ve sinir sistemi açısından son derece zararlı olabilen bir maddedir. Ancak çocuk diyetlerinde cıva tüketimini önlemek ne kadar önemliyse, çocukların düşük cıva içerikli balıklardan tüketmelerini sağlamanın da o denli önemli olduğunu unutmayın.

12 aydan önce inek sütü bebeğinizi intestinal kanama riski ile karşı karşıya bırakabilir. Ayrıca inek sütünde bebeğinizin böbreklerinin kolayca işleyemeyeceği miktarlarda protein ve mineral bulunur; inek sütü, bebeğinizin ihtiyaç duyduğu besinsel maddeler açısından ise oldukça yetersizdir.

12 aydan önce meyve ve sebze suları önerilmez. Yaşına dolduran çocuklar açısından kritik olarak görülmese de çocuğa günde 120 ml %100 sebze ya da meyve suyu vermekte bir sakınca yok. Marketlerde satılan meyveli içeceklerde, meyve sularında ve meyve aromalı içeceklerde şeker takviyesi olduğunu unutmayın. Ayrıca meyve suları yerine meyvenin kendisini kullanmanın daha sağlıklı bir seçenek olduğu da bilinen bir gerçek.

Kafeinli içecekler, meşrubatlar, çay, kahve ya da enerji içecekleri 2 yaş altı çocuklardan kesinlikle uzak tutulmalıdır. Küçük çocuklarda kafein tüketiminin ne kadar olması gerektiğine dair üzerinde uzlaşılmış veriler yok ne yazık ki. Kahve alışkanlığınızı çocuklarınıza aktarmayın başlıklı haberi okumak için tıklayın.

Çocuğunuzun beslenme düzeninde hangi yiyecek ve içeceklerden uzak durmanız gerektiğine dair kafanızda hala sorular varsa eğer, doktorunuza danışabilir, detaylı bilgiler alabilirsiniz.