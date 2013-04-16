Daha uzun yaşatan 6 yiyecek

İşte size bilimsel bulgulardan bazıları:

Meyve

Meyve uzun, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezlerinden. Düzenli olarak, farklı meyveleri yiyen kişilerin, meyve yemeyenlere göre daha uzun yaşadığı düşünülüyor. Bunun nedeni meyvelerin içerdiği vitaminler ve çeşitli kronik hastalıklara karşı koruma sağlayan antioksidanlar.

Çikolata

Tabii ki marketten aldığınız sütlü çikolatayı kastetmiyoruz. Kakao oranı yüksek (%70 ve üzeri),kaliteli siyah çikolata, nadir bulunan pek çok antioksidan içeriyor. Bu antioksidanların kalp hastalığına yakalanma riskini azalttığı kanıtlanmış durumda.

Balık

Somon ya da ton gibi bol yağlı balıklar kolon kanseri ya da kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Bu tür balıklar, bağışıklık sistemini güçlendiren A ve D vitaminleri de içeriyor. Özellikle Omega 3 beyni koruyarak, felç riskini azaltıyor.

Yeşil çay

Büyük ihtimalle yeşil çayın faydalarını duymuş ve denemişsinizdir. Bu çayın kolestrolü düşürdüğü, tansiyonu düzenlemeye yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve kilo vermeyi hızlandırdığı bilimsel olarak ispatlanmış.

Zeytinyağı

Akdeniz tipi beslenmenin, en sağlıklı beslenme çeşitlerinden biri olduğu biliniyor. Akdeniz mutfağında bolca kullanılan zeytinyağı, felç ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Zeytinyağı aynı zamanda pek çok antioksidan içeriyor. Bol zeytinyağı ile beslenen toplumların yaşam beklentisi, beslenmeyenlere oranla %20 daha fazla.

Brokoli

Süper yiyecek olarak da adlandırılan bu sebzenin yararları saymakla bitmiyor. Bol miktarda C vitamini, kalsiyum ve lif içeren brokolinin, kanser tümörlerini küçültmeye yardımcı olduğu da ispatlanmış. Brokoli, ayrıca ülser, katarakt ve virüsleri de önlemeye yardımcı oluyor.