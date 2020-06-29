Her sene dünyanın en iyi restaurantlarını belirleyen ve gastronomi dünyası tarafından ilgi ile takip edilen The World’s 50 Best, yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Pandemi sürecinden ﬁnansal olarak olumsuz etkilenen restaurantlara destek olmak amacı ile, dünyanın en ünlü restaurantları ve şeﬂeri ile birlikte hazırladıkları gastronomik etkinlik/deneyimleri online müzayede ile gastronomi severlerin beğenisine sunmak için gün sayıyor. Meraklıları 3 Temmuz’dan itibaren 12 Temmuza kadar teklif vererek, bu özel fırsatlara sahip olma fırsatı bulabilecekler. Ayrıca gelecek hafta, 10 Usd karşılığında, dijital olarak sahip olabileceğiniz ve dünyaca ünlü şeﬂerin tariﬂeri ile hazırlanan Home Comforts yemek kitabı da online satışa sunulacak.
Dünyanın en büyük dijital gastronomi müzayede listesine, 1 Temmuzdan itibaren www.50bestforrecovery.com adresinden ulaşılabilecek.
Bu site 1 Temmuz’da aktive olacak. Gastronomide olduğu kadar, sporda mükemmellikten hoşlananlar için de seçenekler mevcut. Örneğin, French Open Women’s Tennis Finali için, Perrier önderliğinde kaliteli, şık yemekler ve Four Seasons Hotel George V’de kalınacak bir oda ile tamamlanan 3 günlük Paris deneyimi de müzayede listesinde bulabileceğiniz etkinlikleriden.
Katalogda neler mi olacak?
The World’s Top 50 Best Restaurant listesinde bir numarada olan Fransa Menton’da ki restaurant Mirazur ve şeﬁ Mauro Colagreco ile bahçesinde vakit geçirip, ağaç dikimi gerçekleştirebilir, ekibi ile tanışarak şarap ve yemek eşleştirmeli tadım menüsünü deneyimleyebilirsiniz.
Ya da, dünyanın en iyi restaurantları listesinde 5. Sırada olan Kopenhag’da ki Geranium Restaurantın şeﬁ ve ortağı Rasmus Kofoed’in çiftlik evinde kahvaltı yaptıktan sonra, civardaki bir organik tarlada, kendisi ile birlikte vakit geçirmeye ve lokantasında akşam yemeği yemeye?
Ben Alain Passard’ın Limited Edition Lithography kolajlarından birine sahip olabilmek için teklif vermeyi istiyorum. Dijital katalogdan siz de kendi maceranızı seçerek unutulmaz bir deneyim yaşama şansına sahip olurken, restaurantların yaşamasına katkı sağlayabilirsiniz.
Müzayede ile sağlanan gelirin dağılımı için, Temmuz sonunda, restaurant ve barlardan talep başvuruları toplanmaya başlanacak. Elde edilen gelir, Restaurant ve barlara 5 bin USD ye kadar direk yardım şeklinde ve kar amacı gütmeyen bazı sivil toplum kuruluşlarına (açlıkla mücadele edenler gibi) bağışlanacak.
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