İşinizi kolaylaştıralım biraz; işte elmanın en çok yakıştığı tariflerin ufak bir listesi
Elmalı kek
Malzemeler
- 3 bardak un
- 1 çay kaşığı karbonat
- 3 çay kaşığı tarçın
- ½ çay kaşığı muskat
- ½ çay kaşığı tuz
- 1 + ¼ bardak sıvı yağ
- ½ bardak yoğurt
- 1 + ¼ bardak esmer şeker
- ½ bardak toz şeker
- 3 yumurta
- 1 yemek kaşığı vanilya
- 3 orta boy elma, soyulmuş, küçük küplere doğranmış
Esmer şekerli glaze
- 1 bardak esmer şeker
- ¼ bardak tuzsuz tereyağı
- ½ bardak krema
- ½ bardak pudra şekeri
Hazırlanışı
- Fırını 163°C’de önceden ısıtın.
- Un, karbonat, tarçın, muskat ve tuzu genişçe bir kapta karıştırın.
- Orta boy bir kapta yoğurdu, yağı, esmer şekeri, toz şekeri, yumurtaları ve vanilyayı çırpın. Islak malzemeleri kurunların olduğu kaba dökün ve yavaşça çırpın. Fazla karıştırmamaya dikkat edin. Elma parçalarını da ekleyip karıştırın.
- Harcı yağladığınız kek kalıbına dökün ve yaklaşık 55-75 dakika boyunca pişirin.
- Glaze için esmer şeker, tereyağı ve kremayı orta boy bir tavada ocağa alın. Karıştırmadan 1 dakika kaynatın, altını kısın ve 1 dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp pudra şekeri ile çırpın. Sosu en az 5 dakika boyunca yoğunlaşıncaya dek soğutun ve servisten öne kekin üzerine dökün.
Elmalı turta
Malzemeler
- 22 cm’lik kalıba yetecek kadar tart hamuru
- 7-8 elma, ince ince dilimlenmiş
- ½ bardak esmer şeker
- ½ bardak toz şeker
- ¼ çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı tarçın
- ¼ çay kaşığı toz zencefil
- ¼ çay kaşığı kakule
- ¼ çay kaşığı yenibahar
- ¼ çay kaşığı muskat
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yumurta
Hazırlanışı
- Elmaları, çekirdeklerini çıkardıktan sonra ince ince dilimleyin. Epeyce büyük bir kâseye alın.
- Üzerlerine şekerleri, tuzu ve diğer baharatları katın, iyice karıştırıp harmanlayın. Oda sıcaklığında en az 1 saat bekletin.
- Hamuru, kalıbınızın ebadına uygun 4-5 cm kalınlığında açın ve fazla esnetmemeye özen göstererek kalıbınıza yerleştirin. Kenarlarını da düzelttikten sona buzdolabına alın.
- Turtanı üst kısmı için de benzer boyutlarda bir hamur açın ve bunu da yağlı kağıt üzerinde buzdolabında bekletin.
- Fırını önceden 200°C’de açın.
- Elma dilimlerini mısır nişastasına bulayın ve hazırladığınız turta tabanının içerisine yerleştirin. Elmalar hamurun kenarı ile eşit düzeye gelene dek doldurun; elinizde kalan elmaları kenara alın.
- 1 yemek kaşığı tereyağını 8 küçük parçaya bölerek elmaların üzerine serpiştirin.
- Hazırladığınız diğer hamuru, turtanın üzerine yerleştirin ya da şeritlere keserek örgü deseni oluşturun. Tek parça kullanmayı tercih ederseniz, keskin bir bıçak yardımıyla buharın çıkabilmesi için birkaç kesik açmayı unutmayın.
- Üst kenarlardaki fazla hamuru, tabanın altına doğru katlayın ve kalınca bir kenar elde edin.
- Yumurtayı 1 yemek kaşığı su ile çırpın ve karışımı fırça yardımıyla turtanın üzerine sürün. Turtanız bu şekilde daha canlı ve parlak görünecek.
- Turtayı önceden ısınmış fırına alın ve arada bir çevirerek yaklaşık 75 dakika boyunca pişirin.
- Üst kısmın fazla hızlı bir şekilde kızardığını düşünüyorsanız eğer, bir kase yardımıyla kubbe şeklini verdiğiniz bir alüminyum folyo parçasını, turtanın üzerine kapak gibi yerleştirin.
Elma cipsi
Malzemeler
- 3 elma
- Toz tarçın
- Toz şeker
Hazırlanışı
- Fırını 95°C’de önceden ısıtın. Silikon bir fırın matı üzerine büyükçe bir yağlı kâğıt serin, kenara alın.
- Elmaları yıkayın ve fotoğrafta görüldüğü gibi ince ince dilimleyin. Elmaları pişirme matına yerleştirin, üzerlerine şeker ve tarçın serpiştirin.
- 1 saat pişirin, elmaları çevirin ve 1-1,5 saat daha pişirin. Fırını kapatın ve elmaları, soğuyan fırında 1 saat daha bekletin. Bu şekilde pişirdiğiniz zaman elmalarınız çıtır çıtır olacak. Elma cipslerinizi, hava geçirmeyen bir kapta ve oda sıcaklığında 1 hafta kadar saklayabilirsiniz.
Kıtırlı elma
Malzemeler
- 6 elma, soyulmuş ve dilimlenmiş
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 + ¾ çay kaşığı tarçın
- 1 + ½ çay kaşığı limon suyu
- 1 bardak esmer şeker
- ¾ bardak yulaf
- ¾ bardak un
- ½ bardak soğuk tuzsuz tereyağı, küpler halinde
- Bir tutam tuz
Hazırlanışı
- Fırını önceden 175°C’de açın. Yaklaşık 20x20 cm’lik kare bir borcam ya da fırın kabını yağlayın ve kenara alın.
- Büyükçe bir kapta doğranmış elmaları, toz şekeri, tarçının ¾’ünü ve limon suyunu karıştırın ve fırın kabına alın.
- Ayrı bir kapta, esmer şekeri, yulafı, unu, 1 çay kaşığı tarçını, tuzu ve tereyağını karıştırın. Karışım, bezelye boyutunda kırıntılar oluşturacak kıvama gelen dek devam edin.
- Karışımı, fırın kabındaki elmaların üzerine yayın ve elinizle hafifçe bastırın. Üzeri altın rengi olana dek, yaklaşık 40-50 dakika pişirin.
Elmalı muffin
Malzemeler
- ½ bardak tuzsuz tereyağı, oda sıcaklığında yumuşamış
- ½ bardak esmer şeker
- ¼ bardak toz şeker
- 2 büyükçe yumurta
- ½ bardak yoğurt
- 2 çay kaşığı vanilya özütü
- 1 + ¾ bardak un
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tarçın
- ½ çay kaşığı tuz
- ¼ bardak süt
- 1 + ½ bardak soyulmuş, doğranmış elma (2 küçük elma)
Kıtır topping için
- 1/3 bardak esmer şeker
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tarçın
- ¼ bardak erimiş tuzsuz tereyağı
- 2/3 bardak un
Vanilya sos için
- 1 bardak pudra şekeri
- 3 yemek kaşığı krema
- ½ çay kaşığı vanilya özütü
Hazırlanışı
- Kıtır topping: Orta boy bir kâsede, şekerleri, tarçını ve erimişi tereyağını birleştirin. Silikon bir spatula ile unu da ekleyin ve karıştırın. Topping, yoğun ve gevrek bir kıvama gelince kenara alın.
- Fırını 218°C’ye ayarlayın. 12’li bir muffin kalıbını yağlayın ve kenara alın. (Bu tariften genelde 14 muffin çıkıyor. İkinci bir kalıp kullanabilir ya da bir kalıpla iki kez pişirme yapabilirsiniz.)
- Muffinler: Tereyağı ve şekerleri, yüksek hızda mikserle pürüzsüz bir kıvam elde edene dek karıştırın – yaklaşık 2 dk. Yumurta, yoğurt ve vanilya özütünü ekleyin. Orta hızda 1 dk. çırptıktan sonra pürüzsüz bir kıvam elde edene dek yüksek hızda çırpın.
- Unu, karbonatı, kabartma tozunu, tarçını ve tuzu bir kapta karıştırın. Kuru malzemeleri, ıslak malzemelerin üzerine dökün ve süt ile elmaları da ekledikten sonra her şey karışana dek düşük hızda çırpın.
- Harcı, muffin kalıplarına eşit bir şekilde dağıtın, her birini tepesine kadar doldurun. Birer avuç kıtır toppingi de her birinin üzerine yerleştirin.
- 218°C’de 5 dakika boyunca pişirin. Sonra ısıyı 177°C’ye düşürün ve yaklaşık 20-22 dk. daha pişirin.
- Sos: Tüm malzemeleri birlikte çırpın ve ılık keklerin üzerine dökün.
- Kekleriniz, birkaç gün boyunca oda sıcaklığında tazeliğini koruyacaktır.
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