En çok çikolata tüketen ülke hangisi?

Bu sayı, dünyanın başka hiçbir yeri ile karşılaştırılamıyor. Aslında ülkenin, Lindt, Toblerone ve Cailler gibi dünya çapında markaların evi olduğu düşünüldüğünde, pek de şaşırmamak gerekiyor – ki Cailler’in 1819 tarihi ile hala işler durumda olan en eski İsviçre çikolata markası olduğunu belirtmekte fayda var.

İkinci sırayı alan ülke ise Avusturya; sonra da sırasıyla Almanya, İrlanda ve İngiltere – her birinin yıllık çikolata tüketimi 7 kilogramı aşıyor.

Çikolata tüketiminde ağır sıkletlerden bahsedildiğinde Avrupa ülkeleri ön sıraları alıyor – listenin ilk 13’ünde Avrupa ülkeleri yer alıyor. Ancak tüm Avrupalılar değil; şampiyonluğa oynayanlar, uzun ve soğuk kış mevsimleri geçirenler. İtalya ve İspanya, yıllık kişi başı yalnızca 3’er kg. tüketimleri ile çikolata konusunda oldukça tembel. Baci Perugina ve Ferrero Rocher gibi markaların evi olan İtalya, çikolata konusunda şaşırtıyor.

Listede karşımıza çıkan ilk Avrupa-dışı ülke, Yeni Zelanda – 2017 yılı itibariyle kişi başı 5 kg. ile iddialı.

Yıllık yaklaşık 4,9 kg. ile Avustralya da geride sayılmaz; bu sayı, onu Danimarka ve Çek Cumhuriyeti ile başa baş yapıyor.

Biraz uzak doğuya doğru gittiğimizde ise oranların pek de inanılır gibi olmadığını görüyoruz. Çin’de yıllık kişi başına tüketilen çikolata miktarı, yalnızca 100 gr. Evet, 100 gr.