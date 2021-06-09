En son yemek kaçta yenmeli?

Yemek yemek, psikolojik olarak insanda tatmin duygusu yaratırken negatif düşüncelerin etkisini azaltır. Ancak sindirim sorunları, kabus görme ve uzun vadede aşırı kilo alma gibi çok olumsuz sonuçları var. Çünkü uyurken vücudumuz kalorileri yağ olarak depoluyor ve enerjiye çevirmiyor.
Özellikle pandemi döneminde artan gece yemekleri, sürekli evde olmamızın bir sonucu. Düzenli yemek saatlerimiz bozuldu, geç saatlere kadar oturuyoruz ve sürekli yeme ihtiyacı hissediyor olmamız önemli sağlık sorunlarına neden oluyor.
Bu durumdan bir çıkış yolu var; yemek saatlerini düzenlemek.
Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, atıştırma saati ve akşam yemeği için saatleri belirleyin ve mümkün olduğunca bağlı kalmaya çalışın.
Sindirim sistemimizin dinlenme ve süreci tamamlayabilme için zamana ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız.
Saat kaçtan sonra yemek yenmemelidir?
Ne kadar erken saatte son yemeği yersek o kadar iyi, uzmanlara göre bu saat aralığı akşam 7 ile 7:30 arası, en ideali.
Öte yandan herkesin hayat koşullarının bu saatlere uyması mümkün olmayabiliyor. Daha pratik ve uyumlu olan yöntem, ilk yemek ile son yemek arasında 12 ila 13 saat bırakmaktır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, yatmadan 3-4 saat önce yemek yemeği kesmek. Beden saati ve uyku düzenine uyan bir sistem kurulması bu sayede oldukça mümkün.
Yatağa mideniz boş gidin
Elbette ne zaman yediğimiz kadar ne yediğimiz de önemli. Akşamları ağır yağlı yemeklerden kaçınılmalı. Hafif bir akşam yemeğinin mideden geçmesi 4 saat kadar sürerken çok yağlı bir yemek için bu süre daha uzun olabilir. Dikkat edilmesi gereken şey yatmaya giderken midenin ne kadarının boş olduğudur.
Yanlış yemek yediğimizi anlamanın bir yöntemi de ne kadar rahatsızlık hissettiğimiz. Bedenimizi dinleyerek kendi doğru saatlerimizi bulabiliriz.
Kontrolsüz yeme en çok geceleri ortaya çıkıyor
Akşamları televizyon karşısında geçen sürede, gereksiz ve kontrolsüz yemek yeme ihtiyacı daha fazla ortaya çıkıyor. Sosyal medyada gezinmek de açlık duygusunu tetikliyor. Bu tür yeme ihtiyaçları kesinlikle çok sağlıksız.
Ayrıca bir diğer sorun da bu saatlerde tüketilen yiyeceklerin türü. Tuzlu, tatlı, atıştırmalık türündeki yiyecekler beynimizde ödül ve rahatlık merkezlerini tetikliyor. Uzmanlar, bunun mücadele etmenin en iyi yolunun neden yeme isteği duyduğumuzu sorgulamak diyorlar.
Sıkıldım mı? Üzgün müyüm? Mutlu muyum? Bir şeye mi ihtiyaç duyuyorum? Yoksa sadece acıktım mı? Duygularımız yeme ihtiyacını tetikleyebilir ve stres de bizleri yemeğe yönlendirebilir.
Gece yemekleri sindirim sorunları yaratıyor
Geceleri buzdolabının önünde beklediğimiz anlarda düşünmemiz gereken belki de ne yiyeceğimiz değil, bunun sonuçları olmalı.
Hazımsızlık, mide bozulması gibi rahatsızlıkların nedenleri çok yemek, hızlı yemek, yağlı ve baharatlı yemekler, alkol ve kafeindir. Şiş, aşırı tok hissedebilir hatta mide bulantısı yaşayabiliriz.
Reflü ise midenin asidik içeriğini yemek borusuna geri dönmesi ile ortaya çıkar. Boğazda batma ve midede ekşime olarak kendisini gösterir. Yemek yedikten sonra aşırı mide ekşimesi yaşıyorsanız bunun nedeni reflü olabilir.
Gece yemekleri uyku kalitesini bozar
Stres, korku, kaygı gibi duygusal tepkiler için doktorların teşhisi COVID-somnia, hemen tüm dünyada insanların baş etmeye çalıştıkları bir durum. Pandemi dönemini daha da kötü hale getiren ise geceleri bu duygularla başa çıkmak için yemek yemektir. Uyku kalitesi daha da düşer.
Akşam 8’den sonra yemek sadece obezite değil, uyku süresinin kısalmasına da neden oluyor. Reflü ve diğer mide sorunları uyuma zorluğu yaratıyor. Ayrıca uyumadan önce çok fazla içecek tüketmek de uykuyu bozan etmenler arasında. Elbette bir de kabuslar var, uyku sırasında yaşanan ağrı, rahatsızlık, şişlik gibi fiziksel durumlar rüyalarımızı etkileyerek kabuslara neden oluyor.
Geç yemek metabolizmayı etkiliyor
Günlük olarak ihtiyacımız olan kaloriyi sabah, öğlen ve akşam yemeklerinde alıyoruz. Geceleri ise gereksiz kalori yüklenmeye başlıyoruz ve bu durum da metabolizmaya aşırı yük bindiriyor. Sonuç olarak da kilo alıyoruz.
Araştırmaların, geceleri yemek yiyenlerin daha yavaş kilo verdiğini ve hatta aldığını ortaya koyması şaşırtıcı değil. Doğru diyet, kalori yükünün sabah kahvaltısına verilmesini ve akşam yemeklerinin daha hafifi geçilmesini söyler.
Geceleri ne yiyebiliriz?
Her zaman gece yeme ihtiyacını kontrol etmek mümkün olmayabilir. Eğer kontrolü kaybedersek ne yiyebiliriz? Uzmanlar, abur cuburdan tamamen uzak durulmasını ve lif içeren besinleri tercih etmemizi söylüyorlar. Birkaç örnek:
- Peynir ve kraker
- Fındık
- Yoğurt ve chia tohumu
- Yağsız patlamış mısır
- Elma
- Kuruyemiş
Uzak durulması gerekenler listesi ise daha uzun. Şeker en başta geliyor. Kan şekerinin yükselmesini önlemek gerekiyor. Kızarmış, yağlı yemekler, baharatlar, asitli içecekler, kafein kesinlikle tüketilmemeli.
Duygusal yeme ihtiyacı beynimizde ödül merkezinin desteklenmesi ihtiyacından gelir. Bunun önüne geçmek için de günlük yeme düzenimizi daha fazla tatmin edecek kokular, tatlar ve güzel görünen sofralarla gidermemiz mümkün.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!