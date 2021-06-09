En son yemek kaçta yenmeli?

Yemek yemek, psikolojik olarak insanda tatmin duygusu yaratırken negatif düşüncelerin etkisini azaltır. Ancak sindirim sorunları, kabus görme ve uzun vadede aşırı kilo alma gibi çok olumsuz sonuçları var. Çünkü uyurken vücudumuz kalorileri yağ olarak depoluyor ve enerjiye çevirmiyor.

Özellikle pandemi döneminde artan gece yemekleri, sürekli evde olmamızın bir sonucu. Düzenli yemek saatlerimiz bozuldu, geç saatlere kadar oturuyoruz ve sürekli yeme ihtiyacı hissediyor olmamız önemli sağlık sorunlarına neden oluyor.

Bu durumdan bir çıkış yolu var; yemek saatlerini düzenlemek.

Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, atıştırma saati ve akşam yemeği için saatleri belirleyin ve mümkün olduğunca bağlı kalmaya çalışın.

Sindirim sistemimizin dinlenme ve süreci tamamlayabilme için zamana ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız.

Saat kaçtan sonra yemek yenmemelidir?

Ne kadar erken saatte son yemeği yersek o kadar iyi, uzmanlara göre bu saat aralığı akşam 7 ile 7:30 arası, en ideali.

Öte yandan herkesin hayat koşullarının bu saatlere uyması mümkün olmayabiliyor. Daha pratik ve uyumlu olan yöntem, ilk yemek ile son yemek arasında 12 ila 13 saat bırakmaktır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, yatmadan 3-4 saat önce yemek yemeği kesmek. Beden saati ve uyku düzenine uyan bir sistem kurulması bu sayede oldukça mümkün.

Yatağa mideniz boş gidin

Elbette ne zaman yediğimiz kadar ne yediğimiz de önemli. Akşamları ağır yağlı yemeklerden kaçınılmalı. Hafif bir akşam yemeğinin mideden geçmesi 4 saat kadar sürerken çok yağlı bir yemek için bu süre daha uzun olabilir. Dikkat edilmesi gereken şey yatmaya giderken midenin ne kadarının boş olduğudur.

Yanlış yemek yediğimizi anlamanın bir yöntemi de ne kadar rahatsızlık hissettiğimiz. Bedenimizi dinleyerek kendi doğru saatlerimizi bulabiliriz.

Kontrolsüz yeme en çok geceleri ortaya çıkıyor

Akşamları televizyon karşısında geçen sürede, gereksiz ve kontrolsüz yemek yeme ihtiyacı daha fazla ortaya çıkıyor. Sosyal medyada gezinmek de açlık duygusunu tetikliyor. Bu tür yeme ihtiyaçları kesinlikle çok sağlıksız.

Ayrıca bir diğer sorun da bu saatlerde tüketilen yiyeceklerin türü. Tuzlu, tatlı, atıştırmalık türündeki yiyecekler beynimizde ödül ve rahatlık merkezlerini tetikliyor. Uzmanlar, bunun mücadele etmenin en iyi yolunun neden yeme isteği duyduğumuzu sorgulamak diyorlar.

Sıkıldım mı? Üzgün müyüm? Mutlu muyum? Bir şeye mi ihtiyaç duyuyorum? Yoksa sadece acıktım mı? Duygularımız yeme ihtiyacını tetikleyebilir ve stres de bizleri yemeğe yönlendirebilir.

Gece yemekleri sindirim sorunları yaratıyor

Geceleri buzdolabının önünde beklediğimiz anlarda düşünmemiz gereken belki de ne yiyeceğimiz değil, bunun sonuçları olmalı.

Hazımsızlık, mide bozulması gibi rahatsızlıkların nedenleri çok yemek, hızlı yemek, yağlı ve baharatlı yemekler, alkol ve kafeindir. Şiş, aşırı tok hissedebilir hatta mide bulantısı yaşayabiliriz.

Reflü ise midenin asidik içeriğini yemek borusuna geri dönmesi ile ortaya çıkar. Boğazda batma ve midede ekşime olarak kendisini gösterir. Yemek yedikten sonra aşırı mide ekşimesi yaşıyorsanız bunun nedeni reflü olabilir.

Gece yemekleri uyku kalitesini bozar

Stres, korku, kaygı gibi duygusal tepkiler için doktorların teşhisi COVID-somnia, hemen tüm dünyada insanların baş etmeye çalıştıkları bir durum. Pandemi dönemini daha da kötü hale getiren ise geceleri bu duygularla başa çıkmak için yemek yemektir. Uyku kalitesi daha da düşer.

Akşam 8’den sonra yemek sadece obezite değil, uyku süresinin kısalmasına da neden oluyor. Reflü ve diğer mide sorunları uyuma zorluğu yaratıyor. Ayrıca uyumadan önce çok fazla içecek tüketmek de uykuyu bozan etmenler arasında. Elbette bir de kabuslar var, uyku sırasında yaşanan ağrı, rahatsızlık, şişlik gibi fiziksel durumlar rüyalarımızı etkileyerek kabuslara neden oluyor.

Geç yemek metabolizmayı etkiliyor

Günlük olarak ihtiyacımız olan kaloriyi sabah, öğlen ve akşam yemeklerinde alıyoruz. Geceleri ise gereksiz kalori yüklenmeye başlıyoruz ve bu durum da metabolizmaya aşırı yük bindiriyor. Sonuç olarak da kilo alıyoruz.

Araştırmaların, geceleri yemek yiyenlerin daha yavaş kilo verdiğini ve hatta aldığını ortaya koyması şaşırtıcı değil. Doğru diyet, kalori yükünün sabah kahvaltısına verilmesini ve akşam yemeklerinin daha hafifi geçilmesini söyler.

Geceleri ne yiyebiliriz?

Her zaman gece yeme ihtiyacını kontrol etmek mümkün olmayabilir. Eğer kontrolü kaybedersek ne yiyebiliriz? Uzmanlar, abur cuburdan tamamen uzak durulmasını ve lif içeren besinleri tercih etmemizi söylüyorlar. Birkaç örnek:

Peynir ve kraker

Fındık

Yoğurt ve chia tohumu

Yağsız patlamış mısır

Elma

Kuruyemiş

Uzak durulması gerekenler listesi ise daha uzun. Şeker en başta geliyor. Kan şekerinin yükselmesini önlemek gerekiyor. Kızarmış, yağlı yemekler, baharatlar, asitli içecekler, kafein kesinlikle tüketilmemeli.

Duygusal yeme ihtiyacı beynimizde ödül merkezinin desteklenmesi ihtiyacından gelir. Bunun önüne geçmek için de günlük yeme düzenimizi daha fazla tatmin edecek kokular, tatlar ve güzel görünen sofralarla gidermemiz mümkün.