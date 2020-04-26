Evde bitkisel şampuan yapımı

Bu günlerde tek keyifli olan şey belki de kendi yapabileceklerimizi keşfetmek, deneyimlemek. Evinizde kurutulmuş papatya varsa kendi şampuanımızı yapmak için ne bekliyoruz?

MALZEMELER

Kurumuş Papatya

1 lt su

Zeytinyağlı Sabun

2 Yk gliserin ya da 1 Yk saf zeytinyağı

NASIL YAPILIR?

Kurumuş papatyaları bir demlikte suya sarı rengini verene kadar kaynatıyoruz. Ardından papatya suyumuzu 6-7 dakika demlendiriyoruz.

Bu sırada eğer sabunun kalıbı büyükse yarısını yapabilirsiniz. Sabunu rendeliyoruz.

Ardından süzdüğümüz papatya suyunun bir kaba alıyor rendelediğimiz sabunu içine atıyoruz.

Sabun kendiliğinden suyun içinde erimeye başlıyor. Çok yavaş bir şekilde köpürtmeden tahta kaşıkla karıştırabilirsiniz.

Ardından 2 yemek kaşığı gliserini ya da 1 yemek kaşığı saf zeytinyağını içine atıp yavaş şekilde karıştırmaya devam ediyoruz.

Çok yoğun olmamasına dikkat edin kıvamın.

Daha sonra elimizde bulunan boş bir kapaklı kaba şampuanımızı aktarıyoruz.

Serin ve kuru bir yerde saklayın.

Her yıkamada saçlarımız baharı müjdelesin.

Hazırlayan: Gülan Tolan