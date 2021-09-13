Evde geri dönüşümün 5 yolu

Günümüzde tüketim alışkanlıklarının artması ve aşırı tüketimin doğal dengeyi bozması sonucunda geri dönüşüm kavramı her geçen gün önem kazanmaya devam ediyor. Geri dönüşüm ile birlikte doğaya bırakılan atık madde miktarı azalırken, doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufu da sağlanıyor. Peki, geri dönüşümü evlerde uygulamak mümkün mü?

Evde geri dönüşüm yapmayı sağlayacak 5 adım

Atıkları ayrıştırın

Geri dönüşüm evde başlar. Evde geri dönüşüm denildiğinde ise çöplerin ayrıştırılması insanların aklına gelen ilk şeydir. Buna rağmen halen çöp ayrıştırmada bilinçli davranılmamakta, bu hassas konu önemsenmemektedir. Evde geri dönüşümün en başarılı adımlarından biri sıfır ya da sıfıra yakın atıktır. Cam, plastik, metal, kağıt ve kimyasal olmak üzere farklı atık kutuları yaparak atıkları ayrıştırmak ve evde geri dönüşümü sağlamak mümkündür. Yahut evlerde plastik, kağıt ve cam atıklar ayrıştırılarak sokak başlarında bulunan geri dönüşüm konteynırlarına kolaylıkla bırakılabilir.

Ekolojik ürünler kullanın

Son dönemlerde özellikle plastik ve muadili ürünlerin kullanımındaki artış nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde sorun yaşanmaktadır. Bu problemi aşmak için dünya çapında girişimler tüm hızıyla devam etmektedir. Doğa dostu ekolojik ürünler tercih ederek hem doğanın korunmasına hem de evlerdeki geri dönüşüme katkıda bulunmak mümkündür. Ekolojik ürünlerin üretim süreçlerinde üretimden tüketime doğal yaşama zarar verebilecek yöntemlerden ve malzemelerden kaçınılmaktadır. Temizlik ürünleri, hijyenik pedler, diş fırçaları ve kahve filtreleri gibi çeşit çeşit ve farklı kategorilerdeki ürünlerin ekolojik alternatifleri bulunmaktadır.

Atıkları değerlendirin

Ayrıştırılan atıklar çeşitli yöntemlerle yeniden kullanılabilmekte ve birer eşya haline dönüştürülebilmektedir. Bu sayede saksılar, renkli kutular ve süslemeler gibi birçok materyal, eşya, oyuncak elde edilmektedir. Bir cam şişe vazoya veya gece lambasına, bir plastik atık vazoya ya da saksıya, herhangi bir karton atığı ise çocukların hayal gücünü zorlayacak bir oyuncağa dönüştürmek mümkündür.

Atık toplayarak gelir elde edin

Atık toplayarak para kazanmak, en yaygın bilinen ve en çok yapılan işlerden biridir. Bakır, plastik, pet şişe, demir gibi atıkları geri dönüşüm fabrikalarına satarak bir miktar gelir elde edilebilmektedir. Atık toplayarak elde edilecek gelir, tamamen ne kadar atık toplandığına bağlı olarak değişmektedir. Karton, plastik pet şişe veya kağıt en kolay bulunan aynı zamanda da en ucuz atıklardır.

Atık yağların toplanmasına destek verin

Lavabolardan dökülen her 1 litre atık yağ, 1 milyon litre temiz suyu kirletmektedir. Ülkemizde her yıl yüzbinlerce ton atık yağ doğaya bırakılmaktadır. Halbuki yağların toplanması ve biyodizele dönüştürülmesi mümkündür. Bu önemli konuya hassasiyet gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ALO 181 Çağrı Merkezi'nde kurdurduğu birimle vatandaşların bu konuyla ilgili sorularını 24 saat yanıtlamaktadır.