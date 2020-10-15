Kuruyemiş, meyve, yoğurt, kefir, salatalık, havuç, grissini gibi atıştırmalıklar hepimizin bildiği sıradan atıştırmalıklar. Hayatına biraz daha değişiklik katmak isteyenler ya da atıştırmalıklarla bir öğün atlamak isteyenler için sağlıklı ve farklı tariflerin bulunduğu listemize mutlaka göz atın.

Sağlıklı yulaflı bar

MALZEMELER

40 gr sarı kuru üzüm

40 gr kuru erik (küçük doğrayın)

40 gr ceviz (küçük doğrayın)

40 gr file badem

40 gr fıstık

20 gr fındık (küçük doğrayın)

100 gr bal

6 gr tuz

100 ml hindistan ceizi yağı ya da eritilmiş tereyağı

200 gr çiğ yulaf

80 gr esmer şeker

NASIL YAPILIR?

Tümünü harmanlayıp içine yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine bir parmak kalınlığında kare biçiminde yayın. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede, 30 dakika pişirin. Pişme süresi fırından fırına fark edeceği için, 15 dakikadan sonra kontrol edin, çok kızarmadan alabilirsiniz. İç malzemelere başka malzemeler ekleyebilirsiniz. İsterseniz ılınınca üstlerini çikolata sosla kaplayabilirsiniz.

Hurmalı toplar

Sadece dört malzemeyle hazırlayıp hurmanın doğal şekeriyle tatlandırdığım sağlıklı ve lezzetli minik topları bayramda çikolata yerine ikram edebilirsiniz.

MALZEMELER

10 adet hurma, iri boy olanlardan

10 adet tam ceviz içi

3 çorba kaşığı dolusu kakao

1 limon kabuğu rendesi

Üzerlerini kaplamak için 3 çorba kaşığı antep fıstığı ezmesi ve 3 çorba kaşığı hindistan cevizi rendesi

NASIL YAPILIR?

Hurmaları ılık suda 4-5 saat yumuşamaları için bekletin.

Bu süre sonunda hurmaların sularını süzdürüp çekirdeklerini çıkarın.

Hurma, ceviz içi, kakao ve limon kabuğu rendesini rondoya atın ve çalıştırın.

Malzemeler tamamen karışıp ezilince minik yuvarlaklar hazırlayın (elinize yapışmadan kolayca yuvarlanmaları için her defasında elinizi suyla ıslatın).

Hurma toplarını geniş bir tabakta harmanladığınız antep fıstığı ve hindistan cevizine bulayın. Servis yapana kadar üzerini streç film ile kaplayıp serin bir yerde saklayın.

Baharatlı kabak

Lezzetli bir atıştırmalık olan baharatlı kabak nasıl yapılır? İşte malzemeler ve tarifi...

MALZEMELER

5 adet orta boy kabak

3 diş sarımsak

1 çay bardağı

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 yemek kaşığı soya sosu

3 yemek kaşığı mısır unu

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

NASIL YAPILIR?

İyice yıkanmış kabakları hafifçe kazıyın.

Kabuklarından ayırdığınız sarımsakları ağıza gelmeyecek küçüklükte doğrayın.

Kabakları parmak kalınlığında şeritler halinde kesin.

Sarımsak, limon suyu, soya sosu, toz kırmızı biber, köri, karabiber ve kaşar peynirini ayrı bir kapta harmanlayın.

Kabakları İlk önce zeytinyağına daha sonra mısır ununa batırın.

Ardından da baharat karışımına bulayın.

Yağlı kağıt kullandığınız tepsiye kabakları dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirdiğiniz kabakları, arzuya göre yoğurt ile ılık olarak servis edin.

Tarçınlı kurabiye

MALZEMELER

4 çk tarçın

Tam buğday unu

1 yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı light süt

2 yemek kaşığı bal

NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri mikserle karıştırıp dilediğiniz şekli verdikten sonra, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine alıp 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınınca servis yapın.

Pratik yufka kraker

Kısa sürede hazırlayabileceğiniz pratik bir atıştırmalık.

MALZEMELER

2 adet yufka

50 gr zeytin ezmesi

Bir tutam taze kekik

Bir tutam taze biberiye

NASIL YAPILIR?

Kekik ve biberiyeyi yıkayıp kağıt havlu ile kurulayın.

Keskin bir bıçakla ince ince kıyın.

Bir yufkayı tezgaha açın.

Üzerine incecik bir tabaka olacak şekilde önce biraz zeytinyağı, ardından zeytin ezmesini sürün.

Biberiye ve kekiği serpin.

Kenarlarına fırçayla su sürüp üzerine diğer yufkayı kapatın.

İstediğiniz büyüklükte kare ya da üçgen olarak kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine sıralayın.

180 derecede ısınmış fırında pembeleşene kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirip soğuduktan sonra servis edin.

Karnabahar popcorn

MALZEMELER

1 orta boy karnabahar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz parmesan peyniri

Çeşitli baharatlar (kırmızı toz tatlı biber, karabiber, tuz, köri, kajun baharatı)

NASIL YAPILIR?

Karnabaharı yıkayın ve parçalara ayırın.

Bir tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su ilave edin.

Orta ateşte kaynayana kadar pişirin.

Çok pişmemesi biraz diri kalması önemli, o nedenle kaynamaya başladıktan 1-2 dakika sonra altını kapatın.

Süzgeçe alıp soğuk suyla yıkayın.

Kuruması ve soğuması için biraz bekleyin.

Daha sonra derin bir kaba alarak üzerine zeytinyağı, parmesan ve baharatları ekleyin.

İyice karıştırın ve tüm karnabahar parçalarının baharata ve karışıma bulandığından emin olun.

200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dk üzerleri kızarana kadar pişirin.

Tuzlu kek tarifi

Unu, yulafı siz kendi beslenmenize göre her zaman değiştirebilirsiniz. Evinizdeki malzemelerle bu karışımı hazırlamak sadece 2-3 dk sürüyor.

MALZEMELER

9 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yumurta

250 gr lor peyniri

1/2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı kaymak (tereyağ da olur)

Azıcık tuz, çay kaşığı ucu ile karbonat veya kabartma tozu

NASIL YAPILIR?

Hepsini karıştırdım.

Vaktiniz varsa yulafın sıvıları çekmesi için 30 dk bekleyebilirsiniz.

Şayet vaktiniz yoksa direkt fırına gönderebilirsiniz.

Her muffin kabına 1-1,5 yemek kaşığı gelecek şekilde koydum.

Ayçekirdeği ve susam ile süsledim.

170 derece fırında 30 dk kadar pişirdim.

Ortasına bir kürdan veya bıçak batırdığınızda kuru çıkıyorsa muffinlarınız pişmiş demektir.

Böyle muffin kabına değil, baton kek kalıbına koyarak da yapabilirsiniz.

O zaman da ekmek gibi dilim dilim keserek çay keyfi yapılabilir.

Bu kekcikleri buzdolabında saklayıp yiyeceğiniz gün ısıtabilirsiniz.

Tuzlu kekcikler fırında pişerken de bir tane de kurabiye karıştırıyorum. Bu da akşamüstü çay yanına canım tatlı istediğinde çok iyi olur. El altında hazır sağlıklı bir şeyler olmazsa insanın aklı başka şeylere kayabiliyor. Bu kurabiye fikri de yine fikir vermek amaçlıdır. Siz malzemeleri evde elinizin altında olanlara uyarlayabilirsiniz.

Narlı muhallebi

Hem hafif hem de lezzetli tatlı bir atıştırmalık.

MALZEMELER

MUHALLEBİSİ İÇİN:

1 litre süt

15 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı un

1 poşet toz kremşanti

2 yemek kaşığı margarin

PELTESİ İÇİN:

2 su bardağı nar suyu

2 su bardağı su

5 yemek kaşığı mısır nişastası

6 yemek kaşığı toz şeker

NASIL YAPILIR?

Muhallebiyi hazırlamak için orta boy tencerede; un, süt ve toz şekeri karıştırın.

Orta dereceli ateşte sürekli karıştırarak, kıvamı koyulaşana kadar pişirin.

Tencereyi ocaktan indirip margarini ve toz kremşantiyi ekleyip mikserle çırpın.

Peltesini hazırlamak için, nişasta ve toz şekeri bir kapta karıştırın.

Nar suyu, su ve nişastalı karışımı tencereye alıp sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin.

Pelte ve muhallebiyi soğumadan tatlı servisi yapacağınız cam kâselere pay edin.

Narlı muhallebi oda sıcaklığında soğuyunca nar taneleri ve nane yaprağıyla süsleyip servis yapın.