Fırında kuzu gerdan ve sebze çorbası

MALZEMELER

5-6 sap pırasa

1 büyük patates

1 kabak

1 avuç dolusu karnabahar

Zeytinyağ

4 adet kuzu gerdan

Sarımsak

Tereyağ

Su

tuz

karabiber

Muskat

NASIL YAPILIR?

Yıkayıp ayıkladığımız pırasaları düdüklü tencerenin dibine, pırasaların üzerine de kuzu gerdanları yerleştiriyoruz.

Patatesi ve kabağı soyup ister bütün olarak, ister kabaca bölerek tencereye ekliyoruz.

Sebze olarak bu malzemelerin haricinde buzdolabınızda hangi sebze varsa, hangi sebzeleri tercih ediyorsanız onları kullanabilirsiniz; mantar, kereviz, biber, havuç, brokoli vs. Benim buzdolabımda ayrıca bir önceki akşamdan kalan haşlanmış karnabaharlar vardı, değerlendirmek için onları da attım tenceremin içine.

Suyunu, zeytinyağını, tuz ve karabiberi de ekledikten sonra tüm bu sebze ve eti yüksek basınçla düdüklü tenceremizde pişiriyoruz.

Düdüklü tencerede sebzeler ile beraber pişen etlerimizi tencereden çıkarıp bir fırın kabına alıyoruz. Üzerine soyulmuş sarımsaklarımızı serpiştiriyoruz.

Bir yemek kaşığı yardımıyla tenceredeki sebzelerin ve etin suyundan etlerin üzerine gezdiriyoruz. Her et parçasının üstüne de minik minik doğradığımız tereyağ parçacıklarını serpiştiriyoruz.

Üstü alüminyum olan yağlı kağıt ile kapatıp fırına koyuyor ve 200 derecede 25 dakika üstü kapalı, 5 dakika üstü açık şekilde pişiriyoruz.

Gelelim çorbaya...

Tencerenin içinde kuzu gerdanla pişmiş sebzeler kaldı. Sebzelerin tadı et suyunun tadına karıştı. Tek yapmamız gereken bir blender ile sebzeleri pürüzsüz hale getirmek. Kıvamı arttırmak için birşeye ihtiyaç yok çünkü patates, çorbaya kıvamını verdi. Eğer çorbanın kıvamı size koyu geliyorsa biraz kaynar su ekleyerek çorbanızı bir taşım daha kaynatabilirsiniz.

En son dokunuş; biraz muskat rendesi ve karabiber.

İşte iftar sofranız hazır. Afiyet olsun