Fırında sebzeli levrek

Ama farklı malzemelerle bir araya geldiğinde de nefis lezzetler ortaya çıktığını keşfettim. Bir kapta balıkla beraber bir kaç lezzeti bir araya getirerek lezzetli ve doyurucu bir akşam yemeği yapacağız.

MALZEMELER

2 adet levrek fileto

kiraz domates

taze soğan

kırmızı biber

brokoli

sarımsak

toz biber

tuz

limon kabuğu rendesi

domates püresi

zeytinyağ

NASIL YAPILIR?

Levrekleri iri iri doğruyoruz. Doğrarken kılçık var mı diye kontrol edelim.

İkiye böldüğümüz kiraz domatesleri, ince ince doğradığımız taze soğanı, kırmızı biberi, çiçeklerine ayırdığımız brokoliyi, yarim çay bardağı kadar domates püresi, sarımsak, limon kabuğu rendesi, tozbiber, karabiber, tuz ve zeytinyağını da ekleyip iyice karıştırıyor ve bir fırın kabına alıyoruz.

Fırında 30 pişiriyoruz. Hepsi bu kadar...

Afiyet olsun