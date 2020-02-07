Geleneksel çorba trendleri raporu

Yemeksepeti, dünyada her yıl 4 Şubat’ta kutlanan Çorba Günü’nde kullanıcılarının çorba tüketimi alışkanlıklarını araştırdı.
Yemeksepeti kullanıcıları 2019 yılında 5,5 milyon çorba siparişi verdi. Ülke olarak çorbayı çok seviyor ve tüketiyoruz. Türk mutfağının temel gıdalarından olan ve yüzlerce yöresel çeşidi olan çorba, restoranların menülerinde de farklı çeşitleriyle yer buluyor.
2.800 çeşidin şampiyonu mercimek çorbası
Mercimek çorbası şampiyon
Her yöreden ve ülkeden 2.800’ün üzerinde çorba çeşidi bulunan Yemeksepeti’nde, restoranların %75’inin menüsünde çorba var. Uzun yıllardır kullanıcıların en sevdiği çorba olmaya devam eden Mercimek çorbası, 2019 yılında 2 milyondan fazla porsiyon ile toplam çorba siparişlerin neredeyse yarısını oluşturdu.
Ezogelin ikinci geldi
Kullanıcıların birleştiği bir diğer ortak lezzet olan Ezogelin çorbası siparişlerin 2. sırasında yer alırken sırasıyla Tavuk Suyu ve Kelle Paça çorbası ise en sevilen ortak lezzetlerden oldu.
Tavuk suyu çorba üçüncü oldu
Ayrıca, klasik lezzetlerden olan Tavuk Suyu çorbası siparişleri en çok artarken onu sırasıyla Balık çorbası, Yayla çorbası ve Ayran Aşı takip etti.
Yöresel çorbalar herkesin tercihi
Kullanıcılar Gaziantep’ten Konya’ya, Adana’dan Tokat’afarklı şehirlerin yöresel çorbalarını da online olarak sipariş ediyorlar.
Yöresel çorbalar arasında Gaziantep’in sevilen çorbası Beyran en çok sipariş verilen çorba oldu. Adana’nın meşhur lezzeti Yüksük çorbası %78 artış ve Tokat’tan gelen lezzet Toyga çorbası %74 artış ile 2019’da sipariş sayısını en çok artıran iki çeşit oldu.
Sakatat çorbaları yükselişte
Sakatat çorbaları %33 oranla 2019 yılında sipariş sayısını artıran çorbalardan oldu.
Türk mutfağının klasik lezzetlerinden olan Kelle Paça, İşkembe çorbaları geçtiğimiz yıldan çok daha fazla sipariş edilerek en sevilen çorbalar arasında yerlerini alıyorlar.
Dünya çorbalarına karşı temkinliyiz
Konu çorba oldu mu Türk insanı kendi kültüründen çok da uzaklaşmayı sevmiyor. Online siparişlerde kullanıcılara sunulan dünya mutfaklarına ait çorba çeşitleri artmasına rağmen sipariş adetlerinde artış yaşanmadı. Uzakdoğu mutfağının ünlü çorbalarından Miso, Wonton ve Noodle çorbasının siparişleri sabit kaldı.
Çorba ve lahmacun en sevilen ikili
Yemeksepeti, kullanıcılarının çorbanın yanına en çok neyi yakıştırdığını da araştırdı. Kullanıcılar 2019 yılında çorbanın yanında en çok lahmacun siparişi verdi. Lahmacunu sırasıyla Adana dürüm ve Tavuk Pilav takip etti.
Hafta içi daha çok tüketiyoruz
Çorba diğer ürünlerin aksine hafta içleri daha çok tüketiliyor. Hafta içinde siparişleri çorbanın lider olduğu gün ise pazartesi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!