Söz konusu büyük yolcu gemileri olduğunda, çok fazla çeşit var artık. İsterseniz Akdeniz ülkelerine, Karayiplere ve hatta Alaska’ya bile gidebilirsiniz. Ailece rüya gibi bir tatil deneyimi için onlarca farklı rota, gemi ve seyahat seçeneği var. Her tür seyahat konseptinde olduğu gibi bu tür gemilerde bulunabilmek için de uyulması gereken belirli kuralar var tabi ki.

İşte gemi turlarında yolcuların uymaları gereken 8 temel kural:

Balkon kenarlarına tırmanmak yasak

Açıklamaya bile gerek yok aslında bu kuralı; son derece basit ve esas. Gemi korkuluklarına tırmanmaya çalışan yolcular olabiliyor; ancak bunun güvenlik açısından son derece riskli olduğunu unutmamak gerekiyor.

Güvenlik tatbikatlarına katılmak zorunlu

Gemiye bindiğiniz anda tatiliniz başlamış oluyor; ancak bir uygulama var ki herkes için zorunlu, gemi dahilinde hiçbir yolcu bundan kaçamıyor. Gemi turuna çıkmak isteyen her yolcu, güverteye çıktığında güvenlik tatbikatına katılmak zorunda. Acil durumlarda herkesin nereye gitmesi gerektiğini öğrenmesi açısından kritik bu.

Tek ebeveyn kuralları

Genelde aileler birlikte seyahat ediyor; fakat bir anne ya da babanın, diğer ebeveyn olmaksızın çocuğuyla baş başa seyahat etmek istediği de olabiliyor. Bunda hiçbir sakınca yok tabi ki; ancak istenen, gerekli belgelerin bulundurulması gerekiyor. Genelde, geride kalan ebeveynin, çocuğun gemiye binmesine izin verdiğine dair bir belge hazırlaması, çocukla birlikte olan ebeveynin bu belgeyi yanında götürmesi istenebiliyor.

Kıyafet koduna saygı

Bazı gemi turu şirketleri, giyim konusunda son derece katı kurallara sahip; örneğin Cunard gemilerinde oldukça resmi partiler ve balolar düzenleniyor. Bu etkinliklerde, erkeklerden kravatla birlikte siyah bir takım ya da smokin, kadınlardan ise eşit derecede görkemli tuvaletler giymeleri bekleniyor. Resmiyetin görece daha az olduğu gecelerde bile erkeklerin ceket giymeleri şart. Bu kurallara uymak, turun bir parçası olarak kabul ediliyor.

Elektrikli kaykay yasağı

Elektrikli kaykaylar, günümüz dünyasında giderek daha popüler bir hale geliyor ve birçok insan kaykaylarını tatilde yanlarına almak istiyor. Gemide kaykayla dolaşmak, kesinlikle yasak; kaykaylar, yalnızca varış noktalarındaki kısa gezintiler sırasında kullanılabiliyor.

Drone yasağı

Kameraların ve drone’ların son derce yaygın bir şekilde kullanıldıkları bir dünyada yaşıyoruz artık. Herkes, deneyimlerini fotoğraflamak ya da videolarla kayıt altına almak için çabalıyor. Bir tur gemisindeyseniz eğer, drone uçurmanın yasak olduğunu bilmeniz gerekiyor. Karada kullanmanızda bir sakınca yok tabi ki; ancak gemi dahilinde istisnalara müsaade edilmiyor.

Kalkış saatine uyma

Kalkış saati, tartışmaya tabi değil elbette. En temel ama en önemli kurallardan biri. Tur gemilerinin takvimleri belirlidir; geç kalan yolcu olsa dahi değiştirilemezler. Yani gemi, hiç kimse için beklemez. Gemiler, son derece sıkı bir program dahilinde işlerler ve limandan ayrılma saatleri geldiyse eğer, geç kalanları bırakıp harekete geçerler.

Pasaport pasaport pasaport

Evet, her tur birbirinden farklı; ancak bazı kurallar, hemen hemen her tur şirketi için geçerli. Kendi ülkeniz dışında herhangi bir yere gidecekseniz eğer, yanınızda pasaportunuz olmak zorunda. Pasaport olmaksızın herhangi bir tur gemisine binmeniz mümkün değil.