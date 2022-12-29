Her yıl dünya genelinde ve ülkeler bazında yükselen arama trendleri Google tarafından açıklanıyor. Google'ın 2022 yılında dünya genelinde en çok aranan kategoriler arasında yemek listeleri de var. Google tarafından duyurulan veri analizlerine göre arama motorlarından nu sene mutfağımızdan irmik helvası, babagannuş ve bulgur pilavı tarifleri öne plana çıkmayı başardı.

2022 yılında Google'da en çok aranan yemekler

Paneer Pasanda

Paneer, Hindistan ve Pakistan mutfağında yaygın olarak kullanılan bir peynir çeşididir. Paneer pasanda ise, bu peynir ve baharatlarla hazırlanan bir yemeğe verilen isim.

Ev yapımı kek

2022 yılında hamur işi tarifler de zirveye taşındı. Evde hazırlanan sade kekler, daha fazla rağbet görmeye başladı. Kek tarifleri içinde en çok, ev yapımı kek arandı.

Salted Cookie (Tuzlu kurabiye)

Salt cookie, Google aramalarında 3. sırada yer alıyor. Tuzlu kurabiye olarak da bilinen salt cookie, orijinal tarife göre deniz tuzu ve damla çikolata parçalarından oluşur.

Overnight Oats

Overnight oats olarak aranan geceden kalma yulaf, bu senenin en çok aranan 4. tarifi. Özellikle yulafa talebin arttığı şu günlerde, bu yulaftan yapılan pudingler de, dünya mutfaklarında yerini almaya başardı.

Cinnamon Roll (Zimtschnecken)

Google'da 'zimtschnecken' ve 'cinnamon roll' olarak aranan tarçınlı rulolar, özel günlerin vazgeçilmezi. Google listesinde 5. sıraya yerleşen tarçınlı rulolar ile çay saatlerinizi güzelleştirebilirsiniz.

İrmik helvası

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan irmik helvası, Google'daki yerini aldı. Dünya mutfaklarında da ilgi gören irmik helvası tarifini, defterinize kaydetmeyi unutmayın.

İrmik helvası

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan irmik helvası, Google'daki yerini aldı. Dünya mutfaklarında da ilgi gören irmik helvası tarifini, defterinize kaydetmeyi unutmayın.

Pancake

Google'da en çok aranan tariflerin 7. sırasında ise pankekler bulunuyor. 2022 yılında çok aranan pankeklerin her çeşidi, kahvaltı sofralarını süsleyen lezzet arasında...

Babagannuş

Hatay mutfağıyla özdeşleşen babagannuş, Filistin, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere, dünyanın ilgisini çeken tarifler arasında bulunuyor. Patlıcan ve domates ile hazırlanan bu meze, et yemeklerinin yanına çok yakışıyor.

Bulgur pilavı

Yemek trendlerinde, sağlıklı beslenme de önem kazanıyor. Bu sayede normal pirinçler yerine, bulgur ile hazırlanan bulgur pilavı revaçta. Üstelik bulgur pilavını sebzelerle zenginleştirmek de çok kolay!

Makarna salatası

Makarna ve garnitürlerle hazırlanan makarna salatası, Google'da en çok aranan 10. yemek olarak biliniyor. Ana yemeklerin yanında sunulan makarna salatası, mevsim sebzeleriyle zenginleştiriliyor.